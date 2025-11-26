< sekcia Regióny
Envirorezort informoval o podpore projektov na severovýchode SR
S domácnosťami ohrozenými energetickou chudobou uzatvorilo ministerstvo doposiaľ 119 zmlúv za 1,19 milióna eur.
Autor TASR
Vyšný Orlík 26. novembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporilo od októbra 2023 v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce projekty za približne 21 miliónov eur. Zlepšiť sa má energetická efektívnosť, zber komunálnych odpadov a starostlivosť o zeleň, ale rovnako prinesú rozvoj vodárenskej infraštruktúry, vodozádržné opatrenia aj komplexnú obnovu rodinných domov. TASR o tom informoval odbor komunikácie MŽP.
„Rezort životného prostredia pod mojím vedením doručuje a naďalej bude doručovať adresnú pomoc domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou, kde ľudia násobne viac musia pocítiť pomocnú ruku štátu, ktorá prinesie vyššiu životnú úroveň oproti iným oblastiam či regiónom,“ povedal šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS).
Z investičného balíka smerovalo za uplynulé dva roky viac ako 11,6 milióna eur na energetickú obnovu rodinných domov z programu Obnov dom, 6,8 milióna eur z eurofondov v rámci Programu Slovensko a viac ako 2,5 milióna eur vo forme dotácií a zvýhodnených úverov z Environmentálneho fondu, priblížilo MŽP. V rámci programu Obnov dom uzatvoril envirorezort doposiaľ v rámci štandardných výziev v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce 554 zmlúv za viac ako 10,5 milióna eur. „Celkovo už boli vyše 400 domácnostiam vyplatené prostriedky za viac ako 6,3 milióna eur,“ doplnil.
S domácnosťami ohrozenými energetickou chudobou uzatvorilo ministerstvo doposiaľ 119 zmlúv za 1,19 milióna eur. Z Programu Slovensko bolo v týchto troch okresoch podporených 11 projektov v celkovej sume 6,8 milióna eur. „V Medzilaborciach vznikne vďaka eurofondovému projektu viacúčelová vodná nádrž, ktorá umožní zadržiavať a zhromažďovať zrážkovú vodu. Zároveň bude slúžiť na krajinotvorné, rekreačno-športové či rybolovné účely,“ priblížilo MŽP.
V okrese Svidník schválili sedem projektov za 3,2 milióna eur. Zamerané sú na rozvoj vodárenskej infraštruktúry, podporu triedeného zberu, vybudovanie kontajnerových stojísk aj vodozádržné opatrenia.
Samosprávam smeruje podpora aj z Environmentálneho fondu. Celkovo fond od nástupu Tarabu podporil v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce 12 projektov samospráv za viac ako 2,5 milióna eur. Tie pomôžu samosprávam pri zatepľovaní kultúrnych domov a škôl, rekonštrukcii vodovodov, budovaní kanalizácií aj rozvoji odpadového hospodárstva. „Vďaka prefinancovaniu nákupu traktorov a ďalšej potrebnej techniky zvýšia samosprávy úroveň starostlivosti o zeleň a zároveň ušetria peniaze, aby nemuseli najímať súkromné firmy na starostlivosť o svoje plochy,“ dodalo ministerstvo.
„Rezort životného prostredia pod mojím vedením doručuje a naďalej bude doručovať adresnú pomoc domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou, kde ľudia násobne viac musia pocítiť pomocnú ruku štátu, ktorá prinesie vyššiu životnú úroveň oproti iným oblastiam či regiónom,“ povedal šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS).
Z investičného balíka smerovalo za uplynulé dva roky viac ako 11,6 milióna eur na energetickú obnovu rodinných domov z programu Obnov dom, 6,8 milióna eur z eurofondov v rámci Programu Slovensko a viac ako 2,5 milióna eur vo forme dotácií a zvýhodnených úverov z Environmentálneho fondu, priblížilo MŽP. V rámci programu Obnov dom uzatvoril envirorezort doposiaľ v rámci štandardných výziev v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce 554 zmlúv za viac ako 10,5 milióna eur. „Celkovo už boli vyše 400 domácnostiam vyplatené prostriedky za viac ako 6,3 milióna eur,“ doplnil.
S domácnosťami ohrozenými energetickou chudobou uzatvorilo ministerstvo doposiaľ 119 zmlúv za 1,19 milióna eur. Z Programu Slovensko bolo v týchto troch okresoch podporených 11 projektov v celkovej sume 6,8 milióna eur. „V Medzilaborciach vznikne vďaka eurofondovému projektu viacúčelová vodná nádrž, ktorá umožní zadržiavať a zhromažďovať zrážkovú vodu. Zároveň bude slúžiť na krajinotvorné, rekreačno-športové či rybolovné účely,“ priblížilo MŽP.
V okrese Svidník schválili sedem projektov za 3,2 milióna eur. Zamerané sú na rozvoj vodárenskej infraštruktúry, podporu triedeného zberu, vybudovanie kontajnerových stojísk aj vodozádržné opatrenia.
Samosprávam smeruje podpora aj z Environmentálneho fondu. Celkovo fond od nástupu Tarabu podporil v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce 12 projektov samospráv za viac ako 2,5 milióna eur. Tie pomôžu samosprávam pri zatepľovaní kultúrnych domov a škôl, rekonštrukcii vodovodov, budovaní kanalizácií aj rozvoji odpadového hospodárstva. „Vďaka prefinancovaniu nákupu traktorov a ďalšej potrebnej techniky zvýšia samosprávy úroveň starostlivosti o zeleň a zároveň ušetria peniaze, aby nemuseli najímať súkromné firmy na starostlivosť o svoje plochy,“ dodalo ministerstvo.