Envirorezort: Investície za 23 mil. eur poputujú do Košického kraja
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Investície za vyše 23 miliónov eur poputujú do projektov Košického kraja, konkrétne do rozvoja vodárenskej infraštruktúry, moderného zberu odpadov, komplexnej obnovy materských a základných škôl, kultúrnych objektov aj športovísk, ktoré zvýšia energetickú hospodárnosť. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Investície ohlásil minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) v súvislosti s výjazdovým rokovaní vlády SR v obci Haniska v okrese Košice-okolie.
„Doručujeme skutočnú pomoc, ktorá zlepší potenciál rozvoja turizmu, prinesie ochranu vôd, ekonomický rast aj zvýši komfort života ľudí,“ poznamenal Taraba.
Z eurofondov v rámci Programu Slovensku ohlásil zazmluvnenie siedmich projektov za vyše 5,2 milióna eur. Investície smerujú do zavádzania systémov množstvového zberu komunálnych odpadov v Dobšinej, Moldave nad Bodvou a Trebišove, rekonštrukcie vodovodných potrubí v Dobšinej, Drienovci, Šaci, Ľudvíkovom dvore aj v Trebišove, rovnako aj do vybudovania nového zberného dvora v obci Spišské Vlachy.
Najväčšia investícia s výškou nenávratného finančného príspevku vyše 1,1 milióna eur smeruje podľa MŽP do rekonštrukcie vodovodu v Dobšinej. Projekt predložila Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), ktorý umožní modernizovať verejný vodovod v celkovej dĺžke vyše 4300 kilometrov, čím sa zamedzí vodným stratám v rozvodových systémoch. Rezort tvrdí, že projekt VVS splnil všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko. „Rekonštrukcia vodovodu a rozvodovej siete v Dobšinej významne zlepší dodávky pitnej vody pre miestnych obyvateľov, minimalizuje straty vody v starých a často deravých potrubiach, čím sa zlepší funkčnosť celého vodovodného systému, zvýši sa hygienická bezpečnosť dodávok pitnej vody a rovnako sa znížia prevádzkové náklady,“ vysvetlil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch.
Taraba vyzdvihol vysokú odbornosť projektov pripravovaných na východnom Slovensku. „Predovšetkým VVS, ale aj mnohé samosprávy sú príkladom využívania financií na zmysluplné projekty,“ dodal.
Z prostriedkov Modernizačného fondu smeruje do Košického kraja viac ako 18 miliónov eur do 21 projektov samospráv v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov a Spišská Nová Ves. Komplexnú obnovu dostanú materské školy v obciach Pašková (okres Rožňava), Vojkovce (okres Spišská Nová Ves), Čierne Pole (okres Michalovce), ale tiež školský internát v Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi, športová budova v obci Dvorianky (okres Trebišov), kaštieľ v obci Vlachovo v Rožňavskom okrese a ďalšie kultúrne domy či obecné úrady.
