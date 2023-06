Envirorezort má v prípade vrakunskej skládky urobiť sanačné opatrenia

Bratislava 28. júna (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR má v prípade vrakunskej skládky v Bratislave vykonať všetky opatrenia nevyhnutné na ďalšiu realizáciu a dokončenie sanácie. Vyplýva to z informácie o aktuálnom stave, priebehu a aktivitách k sanácii environmentálnej záťaže, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie.



Na sanačné práce je podľa aktuálnych informácií vysúťažený zhotoviteľ geologických prác, ktorý je technicky pripravený realizovať sanáciu envirozáťaže. Envirorezort považuje za potrebné predĺžiť existujúcu zmluvu so zhotoviteľom, ktorá sa končí 30. júna, a pokračovať v sanácii.



"Po začatí prác stavebnej prípravy došlo zo strany zhotoviteľa k ich pozastaveniu okrem iného z dôvodov spočívajúcich vo vyvlastňovacích konaniach, stavebnom konaní, aktuálnych mimoriadnych okolnostiach, ako pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine, aktuálna značná cenová nestabilita," skonštatoval.



Nerealizovanie projektu by malo podľa rezortu za následok ďalšie pretrvávanie negatívneho stavu a všetkých ohrození s tým spojených. "Toto zdržanie by súčasne podľa konzultácií s odbornými organizačnými útvarmi MŽP SR malo procesne za následok vrátenie sa v čase s odhadom o dva až štyri roky späť," poukázalo ministerstvo. Dodalo, že oddialenie dokončenia sanácie by predstavovalo prehĺbenie problému znečisťovania životného prostredia a ohrozenia zdravia obyvateľov.



Návrh sanácie envirozáťaže spočíva v enkapsulácii uloženého odpadu, teda vo vybudovaní podzemnej a povrchovej tesniacej steny a následnom čerpaní a čistení podzemnej vody kontaminačného mraku. "Tento návrh predstavuje najrýchlejší, najúčinnejší a aj finančne najvhodnejší spôsob zamedzenia prenikaniu znečistenia do podzemných vôd Žitného ostrova," uviedlo MŽP v materiáli.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačným mrakom je zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Spustenie sanačných prác sa očakávalo v roku 2018.