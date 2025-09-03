Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Envirorezort nadviazal spoluprácu s SPU pri monitoringu veľkých šeliem

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Štátna ochrana prírody spustila monitoring medveďa hnedého s cieľom odhadnúť veľkosť populácie šelmy na území Slovenska.

Autor TASR
Nitra 3. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nadviazalo spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre pri monitoringu veľkých šeliem. Dohodu o vzájomnej spolupráci podpísal šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) s rektorkou SPU Klaudiou Halászovou v Nitre. TASR o tom informoval odbor komunikácie MŽP.

„Vážim si snahu envirorezortu zapájať akademickú obec do podieľania sa na správe vecí verejných a zároveň posilňovať odbornosť a rozvíjať komunitu odborníkov a študentov, ktorí sa venujú environmentálnym témam a rozvíjaniu svojich odborných znalostí. Veríme, že spolupráca bude prínosná nielen pre študentov a akademickú obec, ale rovnako aj pre občanov a celé Slovensko,“ povedala Halászová.

Minister a rektorka SPU vyjadrili v memorande spoločný záujem a vôľu aktívne spolupracovať pri vypracovávaní expertíz v oblasti krajinnej architektúry a ekológie, krajinného plánovania a tiež na výskumných projektoch a vzdelávacích aktivitách či vedecko-výskumnej činnosti v rámci konzorcia univerzít Agroforestry.

„MŽP chce podporovať kvalitnú výučbu v oblasti krajinného a územného plánovania a predovšetkým spolupracovať s vedcami a odborníkmi pri doposiaľ historicky najväčšom sčítaní populácie medveďa na Slovensku,“ uviedol odbor komunikácie. Monitor a mapovanie medvedej populácie nebude podľa Tarabu v rukách mimovládnych organizácií ima ani zahraničných inštitúcií, nebude predražený a bude do neho zapojená široká verejnosť.

„Je v záujme Slovenska, aby sme získali nefalšované reálne dáta o reálnom stave medvedej populácie. Následne budeme mať aj lepšiu pozíciu pri jej regulácii a stabilizácii,“ poznamenal Taraba. Doplnil, že monitoring sa bude realizovať celý rok.

Štátna ochrana prírody spustila monitoring medveďa hnedého s cieľom odhadnúť veľkosť populácie šelmy na území Slovenska. Trus či srsť medveďov chcú ochranári zbierať spoločne s poľovníkmi a lesníkmi, vzorky budú následne analyzované rozborom DNA. Prvotné výsledky očakáva o 12 mesiacov.
