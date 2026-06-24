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Envirorezort odporúča rozvoj spolupráce s Kazachstanom a Uzbekistanom
Ministerstvo pripomína, že SR v súčasnosti nemá dostatočné vlastné zdroje viacerých kritických surovín, a preto je vo významnej miere závislá od ich dovozu.
Autor TASR
Malcov 24. júna (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Vyplýva to z informácie o vyhodnotení možností spolupráce SR s Kazašskou republikou a Uzbeckou republikou, ktorú vzala vláda na vedomie.
„Rozvíjanie spolupráce s týmito krajinami v oblasti geologického prieskumu vytvára priestor na budovanie dlhodobých odborných partnerstiev založených na výmene poznatkov, spoločných výskumných aktivitách a rozvoji ľudských kapacít,“ uviedlo MŽP. Kazachstan a Uzbekistan podľa neho predstavujú perspektívnych partnerov Európskej únie pri napĺňaní cieľov politiky týkajúcej sa kritických nerastných surovín a pri budovaní odolnejších dodávateľských reťazcov.
Tvrdí, že potenciálna spolupráca s Kazachstanom a Uzbekistanom predstavuje príležitosť na podporu dlhodobých strategických záujmov v oblasti surovinovej bezpečnosti, rozvoja znalostnej ekonomiky a posilňovania medzinárodného postavenia slovenských geologických a vedecko-výskumných inštitúcií. Súčasne vytvára predpoklady na lepšie prepojenie slovenského geologického, vedecko-výskumného a hospodárskeho prostredia s aktivitami Európskej únie v oblasti kritických nerastných surovín, dodal rezort.
Materiál podľa neho identifikoval viaceré oblasti, v ktorých môže Slovensko aktívne prispieť svojimi odbornými kapacitami, skúsenosťami a inštitucionálnym zázemím. Osobitný význam má zapojenie slovenských odborných inštitúcií do geologického a geochemického výskumu, výmeny geologických dát, vzdelávacích aktivít a spoločných projektov zameraných na hodnotenie potenciálu kritických nerastných surovín. „Takáto spolupráca môže prispieť k posilneniu postavenia Slovenskej republiky v rámci európskych iniciatív v oblasti kritických surovín, k rozvoju odborných kapacít a k vytvoreniu predpokladov pre budúce zapojenie slovenských subjektov do širších medzinárodných projektov,“ tvrdí rezort.
Kritické nerastné suroviny sú podľa MŽP jedným z kľúčových predpokladov zabezpečenia konkurencieschopnosti európskeho a slovenského hospodárstva v podmienkach prebiehajúcej energetickej transformácie, digitalizácie a technologickej bezpečnosti.
Ministerstvo pripomína, že SR v súčasnosti nemá dostatočné vlastné zdroje viacerých kritických surovín, a preto je vo významnej miere závislá od ich dovozu. Kazachstan a Uzbekistan podľa neho patria medzi významné krajiny s rozsiahlym nerastným potenciálom a dlhodobou tradíciou geologického prieskumu.
„Rozvíjanie spolupráce s týmito krajinami v oblasti geologického prieskumu vytvára priestor na budovanie dlhodobých odborných partnerstiev založených na výmene poznatkov, spoločných výskumných aktivitách a rozvoji ľudských kapacít,“ uviedlo MŽP. Kazachstan a Uzbekistan podľa neho predstavujú perspektívnych partnerov Európskej únie pri napĺňaní cieľov politiky týkajúcej sa kritických nerastných surovín a pri budovaní odolnejších dodávateľských reťazcov.
Tvrdí, že potenciálna spolupráca s Kazachstanom a Uzbekistanom predstavuje príležitosť na podporu dlhodobých strategických záujmov v oblasti surovinovej bezpečnosti, rozvoja znalostnej ekonomiky a posilňovania medzinárodného postavenia slovenských geologických a vedecko-výskumných inštitúcií. Súčasne vytvára predpoklady na lepšie prepojenie slovenského geologického, vedecko-výskumného a hospodárskeho prostredia s aktivitami Európskej únie v oblasti kritických nerastných surovín, dodal rezort.
Materiál podľa neho identifikoval viaceré oblasti, v ktorých môže Slovensko aktívne prispieť svojimi odbornými kapacitami, skúsenosťami a inštitucionálnym zázemím. Osobitný význam má zapojenie slovenských odborných inštitúcií do geologického a geochemického výskumu, výmeny geologických dát, vzdelávacích aktivít a spoločných projektov zameraných na hodnotenie potenciálu kritických nerastných surovín. „Takáto spolupráca môže prispieť k posilneniu postavenia Slovenskej republiky v rámci európskych iniciatív v oblasti kritických surovín, k rozvoju odborných kapacít a k vytvoreniu predpokladov pre budúce zapojenie slovenských subjektov do širších medzinárodných projektov,“ tvrdí rezort.
Kritické nerastné suroviny sú podľa MŽP jedným z kľúčových predpokladov zabezpečenia konkurencieschopnosti európskeho a slovenského hospodárstva v podmienkach prebiehajúcej energetickej transformácie, digitalizácie a technologickej bezpečnosti.
Ministerstvo pripomína, že SR v súčasnosti nemá dostatočné vlastné zdroje viacerých kritických surovín, a preto je vo významnej miere závislá od ich dovozu. Kazachstan a Uzbekistan podľa neho patria medzi významné krajiny s rozsiahlym nerastným potenciálom a dlhodobou tradíciou geologického prieskumu.