Envirorezort oznámil investíciu do moderného zberu odpadu v Ružomberku
Zavedením moderného systému zberu odpadov má znížiť 26.000 obyvateľov Ružomberka množstvo celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu o 1240 ton ročne, ktorý by inak skončil na skládkach.
Autor TASR
Ružomberok 28. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR investuje takmer 1,7 milióna eur do zavedenia moderného systému zberu odpadov v Ružomberku. Investíciu oznámil v utorok v Ružomberku minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne s tamojším primátorom Ľubomírom Kubáňom.
Zavedením moderného systému zberu odpadov má znížiť 26.000 obyvateľov Ružomberka množstvo celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu o 1240 ton ročne, ktorý by inak skončil na skládkach.
„Dnes sme na dolnom Liptove podporili z eurofondov investíciu do efektívneho zberu odpadov z domácností. Čím menej odpadov skončí na skládkach, tým nižšie poplatky za komunálny odpad budú ľudia platiť. Rovnako ma teší, že Ružomberčania dostanú vyše 2000 spoľahlivejších a úspornejších svietidiel verejného osvetlenia, ktoré nahradia 30-ročné nehospodárne a poruchové svietidlá,” uviedol Taraba.
Ružomberská radnica začala v uplynulých dňoch s komplexnou výmenou verejného osvetlenia práve vďaka podpore z Environmentálneho fondu. Úver vo výške 2,8 milióna eur z Environmentálneho fondu bude mesto čerpať 20 rokov. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia káblových rozvodov a osvetľovacích stožiarov. Projekt, v rámci ktorého rekonštrukčné práce zvýšia bezpečnosť obyvateľov a znížia prevádzkové náklady, by mal byť zrealizovaný do dvoch rokov.
„Modernizácia verejného osvetlenia je jednou z ciest, ako zhospodárniť jeho prevádzku a tak znížiť náklady na spotrebu elektrickej energie a na údržbu. Rovnako dôležitá je investícia do množstvového zberu odpadov, čím znížime ekologickú stopu mesta a lepšie ochránime životné prostredie. Čo je však kľúčové, na konci dňa zefektívnime zber komunálnych odpadov pre našich občanov,” dodal Kubáň.
V rámci projektu sa zavedie nevážený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu vrátane elektronickej evidencie, ktorá prispeje k lepšej evidencii vývozu odpadu, čím sa optimalizuje trasa zberových vozidiel a znížia prevádzkové náklady. Zároveň mesto vybuduje uzamykateľné stojiská pre bytové domy. Projekt by mal byť zrealizovaný do apríla 2027.
