Envirorezort podporil sumou 782.000 eur zberný dvor v Dúbravke
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podpísal zmluvu, ktorá umožní vyše 782.000 eur na prefinancovanie vybudovania zberného dvora v bratislavskej Dúbravke. Mestskému podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) tak preplatia 85 percent celkových nákladov spojených s vybudovaním zberného dvora. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Zberný dvor v Dúbravke otvoril mestský podnik OLO v auguste minulého roka. Jedným z dôvodov na jeho vybudovanie podľa MŽP bolo, že dovtedajšia infraštruktúra zberných dvorov v hlavnom meste nepostačovala na pokrytie potrieb obyvateľov Bratislavy. Vďaka novému zbernému dvoru sa tak rozšírila kapacita pre dočasné uloženie a manipuláciu s vytriedeným odpadom v hlavnom meste o viac ako 525 ton odpadu ročne, z ktorých bude vyše 523 ton odpadu ročne odovzdaných na opätovné použitie a recykláciu, tvrdí envirorezort.
Pokračuje, že v rámci novovybudovaného zberného dvora obstarali kontajnery na uloženie odpadu a vytvorené miesta pre prípravu na opätovné použitie a miesta na opätovné použitie. Súčasťou zberného dvora je aj nová manipulačná technika. „Celkové náklady na vybudovanie zberného dvora dosiahli sumu viac ako 920.000 eur. Z celkovej sumu projektu tak mestský podnik OLO zaplatí formou spolufinancovania len 15 percent nákladov na projekt vo výške 138.000 eur,“ priblížilo ministerstvo.
MŽP podľa Tarabu pokračuje v podpore projektov, ktoré chránia životné prostredie a zároveň slúžia obyvateľom. „Ministerstvo podporilo z eurofondov projekt zberného dvora, ktorý bude slúžiť obyvateľom Dúbravky, Karlovej Vsi, ale aj priľahlých mestských častí. Zároveň sme ušetrili samospráve takmer 800.000 eur, ktoré bude môcť využiť na iné potreby v prospech svojich obyvateľov,“ uviedla hovorkyňa MŽP Kristína Letková.
