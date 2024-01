Envirorezort podporuje zavedenie GPS monitoringu zubrov v NP Poloniny

Poloniny 25. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia SR podporuje zavedenie GPS monitoringu voľne žijúcich zubrov. Iniciatíva nasleduje po neúspešnom projekte Národného parku (NP) Poloniny, ktorý mal podobný zámer, ale nezískal potrebné financovanie. Úmysel potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) tento týždeň na výjazdovom rokovaní vlády v Kamenici nad Cirochou v okrese Humenné.



"Zubry sú úžasným možným turistickým aspektom, ktorý môže prilákať návštevníkov do parku, keďže sa tu voľne nachádzajú," vyhlásil šéf envirorezortu.



Zoológ Národného parku Poloniny Tomáš Didirka uviedol, že súčasný manuálny spôsob monitorovania zubrov, založený na pobytových znakoch a vizuálnom pozorovaní, je časovo a kapacitne náročný. Potvrdil, že NP Poloniny chystá ďalší projekt na monitoring zubrov v rámci výzvy pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR.



"Použitie GPS obojkov by výrazne zjednodušilo a zefektívnilo sledovanie populácie zubrov, umožnilo by lepšie sledovať ich početnosť a zdravotný stav a následne by uľahčilo zisťovanie stavu a vývoja populácie počas celého roka," doplnil zoológ.



Podľa posledného zimného sčítania v roku 2023 bolo v NP Poloniny zaznamenaných 58 zubrov. Tento počet však neodráža skutočný stav populácie počas celého roka, keďže zubry často migrujú do susedných chránených oblastí a krajín. Ďalšou výzvou projektu bude ochrana zubrov pred chorobou thelaziózou, ktorá ohrozuje populáciu zubrov v susednom Poľsku.