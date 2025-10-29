< sekcia Regióny
Envirorezort rozdelil za 2 roky v okresoch Žilina a Bytča 52 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rozdelilo za dva roky v okresoch Žilina a Bytča takmer 52 miliónov eur. Peniaze šli do projektov, ktoré podporia modernizáciu teplárenstva, triedený zber komunálnych odpadov, vodozádržné opatrenia či environmentálne vzdelávanie, taktiež zlepšia ochranu pred povodňami, energetickú obnovu verejných budov aj rodinných domov. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie MŽP.
Rezort zároveň vydal v procese EIA potrebné rozhodnutia k chýbajúcim diaľničným úsekom D3, ktoré spájajú Kysucké Nové Mesto a štátnu hranicu s Poľskom. Zelenú dostali tiež diaľničné úseky D1 Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová, Križovatka Ivachnová - západ aj rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota.
„Envirorezort pod mojím vedením pokračuje v podpore zmysluplných projektov, vďaka ktorým modernizujeme nielen cestnú infraštruktúru a priemysel, ale rovnako doručujeme občanom Slovenska adresnú pomoc, ktorá pomôže skvalitniť ich každodenný život, zvýši ich životnú úroveň aj ochráni ich zdravie či majetok,“ skonštatoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Z investičného balíka pre okresy Žilina a Bytča smeruje za uplynulé dva roky na projekty modernizácie teplárenstva približne 24 miliónov eur z Modernizačného fondu. V rámci Programu Slovensko podporilo MŽP v oboch okresoch 13 projektov za 6,8 milióna eur. V okrese Žilina získalo podporu 11 projektov za 6,3 milióna eur, ktoré majú zlepšiť zber komunálnych odpadov, podporiť vodozádržné opatrenia aj ochranu pred povodňami, priblížil rezort. Pokračuje, že v okrese Bytča podporili dvojicu projektov v hodnote 500.000 eur na výstavbu zelenej extenzívnej strechy na gymnáziu v Bytči a výstavbu zberného dvora v obci Súľov-Hradná.
Z Environmentálneho fondu získali mestá a obce žilinského a bytčianskeho okresu dotácie vo výške 2,39 milióna eur na celkovo 27 projektov, ktoré sú podľa MŽP zamerané najmä na rozvoj obehového hospodárstva a zateplenie obecných úradov, materských škôl či domov kultúry. „V rámci programu Obnov dom uzatvoril envirorezort doposiaľ v rámci štandardných výziev v okresoch Žilina a Bytča takmer 960 zmlúv za 17,7 milióna eur. Celkovo už boli domácnostiam vyplatené prostriedky za viac ako 8,5 milióna eur v rámci 583 projektov,“ doplnilo.
