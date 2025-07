Envirorezort sa dohodol na presmerovaní financií

Bratislava/Prievidza 4. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Združenie miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN), ako i ďalšie samosprávy z regiónu sa dohodli na presmerovaní sumy vo výške desať miliónov eur v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie MŽP.



Región hornej Nitry prechádza podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) nevyhnutnou transformáciou, nakoľko pôvodná činnosť spojená s ťažbou uhlia sa tu ukončila. „Som rád, že do regiónu už prichádzajú investície, ale stále stojí pred nami úloha definovať priemysel, pri ktorom bude mať región najvyššiu pridanú hodnotu. Ekologické sekundárne využitie odpadov je jednou z možností,“ uviedol Taraba.



Starosta obce Kocurany Vojtech Čičmanec pre TASR konkretizoval, že samosprávy sa po porade i s príslušnými ministerstvami a zástupcami Európskej komisie dohodli na tom, že financie z opatrenia obehovej ekonomiky a odpadového hospodárstva presmerujú na projekty energetickej efektívnosti verejných budov. „Obce a mestá majú projekty pripravené a môžu ich podať na čerpanie. Dôvodom presunu je aj to, že časť pôvodne vyčlenených financií na obehovú ekonomiku je nutné vyčerpať už do konca roka 2025, a to je nereálne,“ vysvetlil.



Samosprávy sa podľa Čičmanca nevzdávajú ani pripravovaného spoločného projektu odpadového hospodárstva a v tejto súvislosti pozvali ministra do regiónu.



Hornonitrianske obce majú podľa predsedu ZMO HN Miroslava Dzinu vypracovaných viacero projektov a zámerov, o ktorých sú samosprávy pripravené rokovať a finalizovať ich s rezortom životného prostredia.



Šéf envirorezortu podľa odboru komunikácie ubezpečil zástupcov samospráv, že ministerstvo je pripravené podporiť projekty zmysluplnej a udržateľnej transformácie. „Envirorezort disponuje popri iných rezortoch zrejme najväčšími zdrojmi na podporu aj priemyselných aktivít a ich modernizácie. Pristupujeme k tejto úlohe zodpovedne a veľmi aktívne. Treba túto príležitosť rozumne využiť pre priemysel na celom Slovensku a aj na hornej Nitre, pretože úspešný a konkurencieschopný priemysel je predpokladom sociálneho rozvoja,“ uzavrel Taraba.