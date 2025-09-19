< sekcia Regióny
Envirorezort schválil vykurovanie geotermálnou energiou vo V. Tatrách
Slovensko má podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) vhodné predpoklady na efektívne využívanie geotermálnej energie.
Autor TASR
Bratislava/Veľká Lomnica 19. septembra (TASR) - Investičný projekt vo Vysokých Tatrách umožní využívať teplo z geotermálneho vrtu na výrobu elektrickej energie a tepla. Envirorezort tento projekt podporil sumou vyše 746.000 eur. Lomnická teplárenská získala na tento účel dotáciu v rámci tzv. hybridnej výzvy na modernizáciu teplárenstva, ktorú spravuje Environmentálny fond. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Geotermálnou energiou z existujúceho vrtu vo Veľkej Lomnici sa bude podľa MŽP zásobovať golfový areál, rodinné aj apartmánové domy. Realizácia projektu má priniesť zvýšenie účinnosti distribúcie tepla, a to zo súčasných 235,36 megawatthodiny za rok na 505,89 megawatthodiny za rok. Zároveň sa počíta s ročným znížením produkovaných emisií oxidu uhličitého o približne 144,6 tony, tvrdí rezort. Priblížil, že projekt by mal byť zrealizovaný do ôsmich mesiacov tak, aby práce neohrozili dodávky tepla v hlavnom vykurovacom období.
Slovensko má podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) vhodné predpoklady na efektívne využívanie geotermálnej energie. „Som rád, že sme zazmluvnili investičný projekt kvalitnejšieho využitia geotermálnej energie vo Vysokých Tatrách, ktorý zvýši energetickú hospodárnosť a zníži emisie. Sme pripravení aj do budúcnosti podporiť každý realistický, kvalitný a zmysluplný projekt, ktorý umožní produkovať energiu z tohto obnoviteľného zdroja,” podotkol.
Envirorezort doposiaľ schválil z hybridnej výzvy celkovo 27 projektov naprieč celým Slovenskom za 149 miliónov eur. V súčasnosti pripravuje vyhlásenie ďalšej výzvy na modernizáciu teplárenstva, do ktorej sa budú môcť zapojiť opäť aj samosprávy.
