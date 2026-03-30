Envirorezort: Spaľovňa Slovnaftu je stále v procese EIA
Podľa Ministerstva životného prostredia SR je kľúčové, že zámer investora nepovoľuje, ale posudzuje a hodnotí predpokladané vplyvy činnosti na životné prostredie.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Projekt bratislavskej spaľovne Slovnaftu je naďalej v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), pričom výsledok záverečného stanoviska v tejto chvíli nie je možné prejudikovať. V reakcii na opozičné KDH, ktoré projekt aj proces EIA kritizuje, to pre TASR uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Predstavitelia KDH by si mali doštudovať aspoň základné vedomosti o procese EIA, a nie šíriť hystériu a klamstvá. Ak by totiž disponovali elementárnymi znalosťami, vedeli by, že proces EIA je maximálne transparentný, otvorený a odborný,“ deklaruje rezort.
Podľa MŽP je kľúčové, že zámer investora nepovoľuje, ale posudzuje a hodnotí predpokladané vplyvy činnosti na životné prostredie. Tvrdí, že vďaka iniciatíve a tlaku ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) investor upravil parametre projektu, ktorý bol pôvodne predimenzovaný.
„Investor po verejnom tlaku šéfa envirorezortu prehodnotil svoj pôvodný zámer a zreálnil a znížil kapacity projektu takmer o 100.000 ton ročne - v tomto prípade znížil pôvodne plánovanú kapacitu energetického zhodnotenia odpadov z takmer 317.000 ton na 220.000 ton,“ vysvetlilo ministerstvo. Priblížilo, že investor v predloženej dokumentácii deklaruje, že nebude zhodnocovať odpad zo zahraničia.
MŽP pri projekte novej spaľovne argumentuje, že Slovensko nemá vybudovanú základnú infraštruktúru v odpadovom hospodárstve a odpad, ktorý sa už nedá ďalej triediť alebo recyklovať, nemá kde spracovať a je odkázané na jeho vývoz do zahraničia.
Nová spaľovňa súkromnej spoločnosti Slovnaft v Bratislave by priniesla do hlavného mesta približne 24 kamiónov odpadu denne. Upozornili na to poslanci opozičného KDH na pondelkovej tlačovej besede s tým, že projekt by podľa nich znamenal zvýšenú environmentálnu aj zdravotnú záťaž pre obyvateľov. Podľa ich informácií sa EIA v týchto dňoch blíži k záveru.
Centrum energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) má vzniknúť v rámci existujúceho areálu rafinérie Slovnaft v Bratislave. Bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie odpadu a zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Spádovou oblasťou pre zariadenie je západné Slovensko. Výstavba CEZO by sa mala uskutočniť v období rokov 2025 až 2029 a uvedenie do prevádzky sa predpokladá v roku 2029, respektíve 2030. Viac ako dve tretiny bude tvoriť štandardný zmesový komunálny odpad a menej ako tretinu ťažko spracovateľný priemyselný odpad vrátane odpadu zo Slovnaftu.
„Predstavitelia KDH by si mali doštudovať aspoň základné vedomosti o procese EIA, a nie šíriť hystériu a klamstvá. Ak by totiž disponovali elementárnymi znalosťami, vedeli by, že proces EIA je maximálne transparentný, otvorený a odborný,“ deklaruje rezort.
Podľa MŽP je kľúčové, že zámer investora nepovoľuje, ale posudzuje a hodnotí predpokladané vplyvy činnosti na životné prostredie. Tvrdí, že vďaka iniciatíve a tlaku ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) investor upravil parametre projektu, ktorý bol pôvodne predimenzovaný.
„Investor po verejnom tlaku šéfa envirorezortu prehodnotil svoj pôvodný zámer a zreálnil a znížil kapacity projektu takmer o 100.000 ton ročne - v tomto prípade znížil pôvodne plánovanú kapacitu energetického zhodnotenia odpadov z takmer 317.000 ton na 220.000 ton,“ vysvetlilo ministerstvo. Priblížilo, že investor v predloženej dokumentácii deklaruje, že nebude zhodnocovať odpad zo zahraničia.
MŽP pri projekte novej spaľovne argumentuje, že Slovensko nemá vybudovanú základnú infraštruktúru v odpadovom hospodárstve a odpad, ktorý sa už nedá ďalej triediť alebo recyklovať, nemá kde spracovať a je odkázané na jeho vývoz do zahraničia.
Nová spaľovňa súkromnej spoločnosti Slovnaft v Bratislave by priniesla do hlavného mesta približne 24 kamiónov odpadu denne. Upozornili na to poslanci opozičného KDH na pondelkovej tlačovej besede s tým, že projekt by podľa nich znamenal zvýšenú environmentálnu aj zdravotnú záťaž pre obyvateľov. Podľa ich informácií sa EIA v týchto dňoch blíži k záveru.
Centrum energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) má vzniknúť v rámci existujúceho areálu rafinérie Slovnaft v Bratislave. Bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie odpadu a zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Spádovou oblasťou pre zariadenie je západné Slovensko. Výstavba CEZO by sa mala uskutočniť v období rokov 2025 až 2029 a uvedenie do prevádzky sa predpokladá v roku 2029, respektíve 2030. Viac ako dve tretiny bude tvoriť štandardný zmesový komunálny odpad a menej ako tretinu ťažko spracovateľný priemyselný odpad vrátane odpadu zo Slovnaftu.