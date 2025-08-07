< sekcia Regióny
Envirorezort súhlasí s vybudovaním zariadenia na spracúvanie plastu
Plasty zo separovaného odpadu reaktor rozloží na atómy a následne na molekuly.
Autor TASR
Senica 7. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR súhlasí na základe komplexného posúdenia zámeru vybudovania zariadenia na zhodnocovanie plastových odpadov termochemickým procesom v meste Senica. Vyplýva to zo zverejneného záverečného stanoviska posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pred nadobudnutím právoplatnosti na enviroportáli.
V stanovisku sa uvádza napríklad, že navrhovaná činnosť bude realizovaná v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny, najbližšie obytné domy sú od navrhovanej činnosti vzdialené viac ako 600 metrov, vplyv na obyvateľov teda podľa rezortu nie je pravdepodobný.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude mať negatívny vplyv na obyvateľstvo mierny nárast intenzity nákladnej dopravy. Z hľadiska osobnej aj nákladnej dopravy sa predpokladá zvýšenie v rozmedzí od 0,2 do 0,34 percenta.
Zariadenie má vyrásť v južnej časti Senice - Kaplinské pole alebo v ktorejkoľvek inej lokalite v katastri Senice či mestskej časti Kunov. Realizácia by mala prispieť k zvýšeniu zhodnocovania a recyklácie plastového odpadu a ich odkloneniu od ukladania na skládky odpadov a je v súlade s platným územným plánom mesta.
V navrhovanej technológii dochádza k chemickej recyklácii odpadových polymérov v termochemickom procese bez prístupu vzduchu, za vzniku kvapalnej, tuhej a plynnej frakcie. Tento proces znamená pomalú depolymerizáciu, ktorá využíva pokročilú techniku trojzónového indukčného ohrevu reaktora.
Plasty zo separovaného odpadu reaktor rozloží na atómy a následne na molekuly. Reaktor nemá mať žiaden komín, nevytvára tak žiaden CO2. Väčšie molekuly sa skvapalnia a menšie sa premenia na plyn, ktorý má poháňať kogeneračnú jednotku, aby bola energeticky nezávislá.
Zámer bol zverejnený ešte koncom roka 2023. Následne proti investícii vznikli dve petície. Navrhovateľ predložil správu o hodnotení na MŽP v júli 2024. MŽP skonštatovalo, že odborný posudok má všetky náležitosti. Juraj Tekula zo spoločnosti SETECO (investor) pre TASR uviedol, že aktuálne stále čaká, ako sa situácia vyvinie v súvislosti so samosprávou.
V stanovisku sa uvádza napríklad, že navrhovaná činnosť bude realizovaná v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny, najbližšie obytné domy sú od navrhovanej činnosti vzdialené viac ako 600 metrov, vplyv na obyvateľov teda podľa rezortu nie je pravdepodobný.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude mať negatívny vplyv na obyvateľstvo mierny nárast intenzity nákladnej dopravy. Z hľadiska osobnej aj nákladnej dopravy sa predpokladá zvýšenie v rozmedzí od 0,2 do 0,34 percenta.
Zariadenie má vyrásť v južnej časti Senice - Kaplinské pole alebo v ktorejkoľvek inej lokalite v katastri Senice či mestskej časti Kunov. Realizácia by mala prispieť k zvýšeniu zhodnocovania a recyklácie plastového odpadu a ich odkloneniu od ukladania na skládky odpadov a je v súlade s platným územným plánom mesta.
V navrhovanej technológii dochádza k chemickej recyklácii odpadových polymérov v termochemickom procese bez prístupu vzduchu, za vzniku kvapalnej, tuhej a plynnej frakcie. Tento proces znamená pomalú depolymerizáciu, ktorá využíva pokročilú techniku trojzónového indukčného ohrevu reaktora.
Plasty zo separovaného odpadu reaktor rozloží na atómy a následne na molekuly. Reaktor nemá mať žiaden komín, nevytvára tak žiaden CO2. Väčšie molekuly sa skvapalnia a menšie sa premenia na plyn, ktorý má poháňať kogeneračnú jednotku, aby bola energeticky nezávislá.
Zámer bol zverejnený ešte koncom roka 2023. Následne proti investícii vznikli dve petície. Navrhovateľ predložil správu o hodnotení na MŽP v júli 2024. MŽP skonštatovalo, že odborný posudok má všetky náležitosti. Juraj Tekula zo spoločnosti SETECO (investor) pre TASR uviedol, že aktuálne stále čaká, ako sa situácia vyvinie v súvislosti so samosprávou.