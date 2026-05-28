Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Regióny

Envirorezort ukončil proces EIA projektu výstavby obchvatu Zvolena

.
Na snímke minister dopravy SR Jozef Ráž ml. (nominant Smer-SD). Foto: TASR - Daniel Stehlík

Ráž považuje ukončenie procesu EIA za veľmi podstatný krok.

Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Projekt výstavby 12,5 kilometra dlhého obchvatu Zvolena získal právoplatné rozhodnutie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životného prostredie (EIA). Informovali o tom vo štvrtok minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

„Definitívne sme správoplatnili rozhodnutie EIA o výstavbe obchvatu mesta Zvolen, ktorý bol, samozrejme, zmenený, to trasovanie,“ uviedol vo videu na sociálnej sieti Taraba s tým, že úsek nepôjde cez mesto, ale bude obchádzať mesto smerom na Sliač.

Ráž považuje ukončenie procesu EIA za veľmi podstatný krok. „Môžeme sa pustiť do projektovania a môžeme ďalej pokračovať v tomto projekte, ktorý by mal pomôcť aj ministerstvu obrany,“ poznamenal v tejto súvislosti. Kaliňák doplnil, že výstavba obchvatu Zvolena má význam pre armádu z hľadiska mobility.

Obchvat Zvolena patrí medzi strategické investície štátu. Ide o posledný chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ - Zvolen východ, ktorá spojí existujúcu trasu rýchlostnej cesty Zvolen východ - Pstruša. Vďaka jeho vybudovaniu má byť doprava v okolí Zvolena bezpečnejšia, plynulejšia, komfortnejšia a zároveň prijateľná z hľadiska vplyvov na životné prostredie.
.

Neprehliadnite

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4