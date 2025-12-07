< sekcia Regióny
Envirorezort vyčlenil pre tatranský región 3,5 milióna eur
Autor TASR
Vysoké Tatry 7. decembra (TASR) - Do tatranského regiónu investuje Ministerstvo životného prostredia SR viac ako 3,5 milióna eur. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) informoval, že podporia projekty, ktoré prinesú efektívnejšie a bezpečnejšie čistenie odpadových vôd (ČOV) na Štrbskom Plese, modernizáciu služieb Múzea Tatranského národného parku (TANAP-u) v Tatranskej Lomnici a rovnako umožnia hospodárne využívať teplo z geotermálneho vrtu na výrobu elektrickej energie a tepla vo Veľkej Lomnici.
„Ide o konkrétne projekty, ktorými doručujeme do najstaršieho národného parku na Slovensku skutočnú pomoc pre zmysluplnú ochranu životného prostredia aj rozvoj turizmu,“ zdôraznil Taraba.
Vďaka zazmluvnenému eurofondovému projektu za vyše 2,1 milióna eur prejde obnovou ČOV Štrbské Pleso. Tým sa podľa ministra zlepší kvalita čistenia odpadových vôd a zníži sa environmentálne zaťaženie. Rovnako vyše 2400 obyvateľov získa prístup ku kanalizačnej sieti a bezpečnému čisteniu odpadových vôd. Projekt Podtatranskej vodárenskej spoločnosti splnil všetky zákonné požiadavky na získanie dotácie z eurofondov. S realizáciou projektu by sa malo začať na jar budúceho roka, ukončenie projektu je plánované na marec 2027.
Šéf envirorezortu rovnako podporil projekt Lomnickej teplárenskej za vyše 746.000 eur, ktorý umožní efektívnejšie a hospodárne využívať teplo z geotermálneho vrtu na výrobu elektrickej energie a tepla. Projekt bol podporený z tzv. hybridnej výzvy Modernizačného fondu a jeho realizácia umožní geotermálnou energiou z existujúceho vrtu vo Veľkej Lomnici zásobovať golfový areál, rodinné aj apartmánové domy. Zároveň sa počíta s ročným znížením produkovaných emisií CO2 o približne 144,6 tony a zvýšením účinnosti distribúcie tepla, a to zo súčasných 235,36 MWh za rok na 505,89 MWh za rok.
Vicepremiér podporil tiež eurofondový projekt Správy TANAP-u, ktorý umožní využiť 627.000 eur na digitalizáciu a modernizáciu služieb Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Uviedol, že návštevníci múzea získajú prístup k modernej infraštruktúre aj digitálnemu archívu s bohatstvom tatranskej fauny a flóry. Vytvorí sa tiež nová virtuálna prehliadka múzea, ktorá zatraktívni jeho prezentáciu v online priestore.
