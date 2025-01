Envirorezort vyhlási tender na sanáciu gudrónových jám v Predajnej

Predajná 8. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na sanáciu gudrónových jám v obci Predajná na Horehroní. Na riešenie environmentálnej záťaže chce použiť dotáciu z európskych zdrojov. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor envirorezortu.



Na sanáciu skládok s toxickým odpadom nad obcou Predajná získalo MŽP z európskych zdrojov vyše 66 miliónov eur. Ako vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré bolo v Centrálnom registri projektov zverejnené v decembri, financie majú byť použité na sanáciu environmentálnej záťaže, odborný geologický dohľad či mzdové výdavky.



Podľa zverejnených materiálov by realizácia projektu mala trvať 60 mesiacov. Podrobnejšie informácie o tom, ako by mali byť gudrónové jamy nad Predajnou odstránené, ministerstvo zatiaľ nespresnilo. "O konkrétnych krokoch bude médiá a verejnosť informovať vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS)," uviedol envirorezort.



Gudrónové jamy v Predajnej vznikli uskladnením toxických látok z výroby olejov v Petrocheme Dubová v 60. a 70. rokoch 20. storočia. V roku 2022 envirorezort realizoval odčerpanie takmer 800.000 litrov vody z nádrží, ktorá bola následne chemicky vyčistená. Na skládkach toxického odpadu sa v roku 2023 realizoval geologický prieskum i geologické merania vo vrtoch.



Okrem Predajnej sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú i v areáli bývalej rafinérie v obci Nemecká. Na obstaranie mobilnej čistiarne odpadových vôd pre odkalisko v priemyselnom areáli vyčlenil envirorezort vlani 1,4 milióna eur.