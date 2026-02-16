< sekcia Regióny
Envirorezort: Výmena pozemkov má pomôcť rozbehnúť dôležité projekty
Na základe dohody získa hlavné mesto do dlhodobého nájmu pozemky na Antolskej ulici, čo umožní spustiť prvú etapu rekonštrukcie a rozšírenia prístupovej komunikácie k nemocnici.
Bratislava 16. februára (TASR) - Antolská ulica, pri Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, v bratislavskej Petržalke bude môcť prejsť obnovou a rozšírením. Rovnako tak nadjazd a podjazd smerom na Dolnozemskú ulicu. Umožniť to má majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) a hlavným mestom. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré je zriaďovateľom SVP.
„Nielen podpora triedenia odpadov, budovanie vodárenskej infraštruktúry, ale aj zvyšovanie bezpečnosti ľudí na miestnych komunikáciách aj ich komfortu patria medzi dôležité oblasti, kde sme našli riešenia v prospech obyvateľov,“ skonštatoval šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS).
Na základe dohody získa hlavné mesto do dlhodobého nájmu pozemky na Antolskej ulici, čo umožní spustiť prvú etapu rekonštrukcie a rozšírenia prístupovej komunikácie k nemocnici. Priniesť má aj bezbariérové prístupy a zlepšiť plynulosť dopravnej obsluhy nemocnice a jej okolia vrátane záchranných zložiek. V rámci druhej etapy by mal prejsť obnovou nadjazd a podjazd pod Dolnozemskou cestou, ktorý je pravidelne vytápaný a prakticky znemožňuje priame napojenie nemocnice na Dolnozemskú ulicu v smere do mesta. Úpravou nájomných vzťahov malo hlavné mesto vyriešiť aj využívanie pozemkov, ktoré malo od SVP prenajaté na stavbu petržalskej električky.
SVP podpísal s magistrátom aj ďalšiu majetkovú zmluvu. Súvisí so zámenou mestských pozemkov na Martinskej ulici v Ružinove, na ktorých sa nachádza odštepný závod SVP. Zámenou získa hlavné mesto pozemky v lokalite Prístavná ulica, ktoré sú dotknuté urbanistickou štúdiou Mlynské nivy a mali by byť priestorom pre budúci verejný park.
