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Envirorezort zamietol reguláciu holubov hrivnákov vo Vrábľoch
Holub hrivnák je zákonom chránený živočích, jeho spoločenská hodnota je 1000 eur.
Autor TASR
Vráble 10. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR neschválilo reguláciu holubov hrivnákov v meste Vráble v okrese Nitra. Mesto intenzívne hľadá riešenia na reguláciu ich populácie na sídliskách Žitava, Lúky a Kaška. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Holub hrivnák je zákonom chránený živočích, jeho spoločenská hodnota je 1000 eur. Radnica preto vo februári a v marci požiadala MŽP o výnimku zo zákona o ochrane prírody, uviedla referentka pre komunikáciu mesta Dominika Zúborová.
Cieľom podania žiadosti o výnimku bolo povoliť plašenie dravcami a odchyt do živolovných pascí s následnou humánnou likvidáciou v súlade s veterinárnymi predpismi a platnou legislatívou. Začiatkom júla však mesto dostalo zamietavé rozhodnutie ministerstva.
MŽP výnimku nepovolilo na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody SR a dvoch občianskych združení s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa zaoberajú ochranou prírody a krajiny. Hlavnými argumentami boli hniezdne obdobie, ochrana iných druhov vtákov a nízke hygienické riziko. Podľa MŽP predstavuje zdravotné riziko najmä mestský holub, nie holub hrivnák.
Ministerstvo v rozhodnutí poukázalo na inú ekonomicky a technicky realizovateľnú alternatívu, ktorou je legálny lov holuba hrivnáka v období od 1. augusta do 31. októbra počas kalendárneho roka, a to v súlade s platnou legislatívou na úseku poľovníctva. Mesto Vráble však túto metódu otestovalo už v roku 2025 s minimálnym efektom. V spolupráci s ornitológom radnica osadila na bytové domy na sídliskách Lúky a Žitava päť kusov živolovných pascí. Odchyt sa začal 27. augusta a trval štyri týždne. Počas neho odchytila samospráva do pascí 35 jedincov.
Na jar 2026 mesto Vráble investovalo 1500 eur do hrotov proti holubom. Inštalovalo ich na stĺpy verejného osvetlenia, najmä nad chodníkmi, ktoré boli trusom najviac znečistené. Tieto hroty však nevie osadiť na detské ihriská a stromy, aby tak zabránilo ich zašpineniu, upozornila Klaudia Šemeláková, referentka pre ochranu životného prostredia.
Odborníci upozorňujú, že samotná redukcia počtu vtákov v mestách má málokedy dlhodobý účinok, pretože uvoľnené miesto rýchlo obsadia nové jedince z okolia. Mesto preto plánuje začať opäť s odchytom holuba hrivnáka v období od 1. augusta.
Holub hrivnák je zákonom chránený živočích, jeho spoločenská hodnota je 1000 eur. Radnica preto vo februári a v marci požiadala MŽP o výnimku zo zákona o ochrane prírody, uviedla referentka pre komunikáciu mesta Dominika Zúborová.
Cieľom podania žiadosti o výnimku bolo povoliť plašenie dravcami a odchyt do živolovných pascí s následnou humánnou likvidáciou v súlade s veterinárnymi predpismi a platnou legislatívou. Začiatkom júla však mesto dostalo zamietavé rozhodnutie ministerstva.
MŽP výnimku nepovolilo na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody SR a dvoch občianskych združení s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa zaoberajú ochranou prírody a krajiny. Hlavnými argumentami boli hniezdne obdobie, ochrana iných druhov vtákov a nízke hygienické riziko. Podľa MŽP predstavuje zdravotné riziko najmä mestský holub, nie holub hrivnák.
Ministerstvo v rozhodnutí poukázalo na inú ekonomicky a technicky realizovateľnú alternatívu, ktorou je legálny lov holuba hrivnáka v období od 1. augusta do 31. októbra počas kalendárneho roka, a to v súlade s platnou legislatívou na úseku poľovníctva. Mesto Vráble však túto metódu otestovalo už v roku 2025 s minimálnym efektom. V spolupráci s ornitológom radnica osadila na bytové domy na sídliskách Lúky a Žitava päť kusov živolovných pascí. Odchyt sa začal 27. augusta a trval štyri týždne. Počas neho odchytila samospráva do pascí 35 jedincov.
Na jar 2026 mesto Vráble investovalo 1500 eur do hrotov proti holubom. Inštalovalo ich na stĺpy verejného osvetlenia, najmä nad chodníkmi, ktoré boli trusom najviac znečistené. Tieto hroty však nevie osadiť na detské ihriská a stromy, aby tak zabránilo ich zašpineniu, upozornila Klaudia Šemeláková, referentka pre ochranu životného prostredia.
Odborníci upozorňujú, že samotná redukcia počtu vtákov v mestách má málokedy dlhodobý účinok, pretože uvoľnené miesto rýchlo obsadia nové jedince z okolia. Mesto preto plánuje začať opäť s odchytom holuba hrivnáka v období od 1. augusta.