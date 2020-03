Envirorezort zatvoril svoje dve múzeá v L. Mikuláši a B. Štiavnici

Bratislava 12. marca (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zatvorilo z bezpečnostných dôvodov svoje múzeá v Liptovskom Mikuláši a Banskej Štiavnici. Konkrétne ide o Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici. Envirorezort tak reaguje na závery zasadnutia Ústredného krízového štábu SR z pondelka (9. 3.). TASR o tom informoval Slavomír Held z odboru komunikácie MŽP SR.



Na celom Slovensku platí mimoriadna situácia. Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Niektoré rozhodnutia sa budú riešiť príkazmi a nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh. Počas mimoriadnej situácie sa nebude zasahovať do práv a slobôd občanov, k tomu by došlo až pri vyhlásení krízového stavu.



Zároveň už od utorka (10. 3.) platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Pre ľudí, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, platí pre ochorenie COVID-19 povinná domáca izolácia. Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur.