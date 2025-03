Envirorezort: Znečistenie vo Zvolene vyšetruje inšpekcia s políciou

Zvolen 10. marca (TASR) - Znečistenie vodnej plochy Môťovskej priehrady vo Zvolene a priľahlého územia vyšetruje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v spolupráci s políciou. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na pondelňajšiu tlačovú konferenciu opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Strana na brífingu informovala o výsledkoch analýzy, podľa ktorej čierne sadze znečisťujúce Zvolen obsahujú karcinogénne látky.



"Pre MŽP SR je dôležité, aby bol prípad dôsledne vyšetrený a v prípade zistenia porušenia legislatívy boli vinníci potrestaní," skonštatovalo ministerstvo.



Strana PS kritizovala, že obyvatelia Zvolena nemajú ani po mesiacoch pretrvávania negatívneho stavu informácie o kvalite ovzdušia, v rámci vzniknutej situácie by mal podľa nich konať aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). "Minister nemôže vstupovať do otvorených kontrolných činností SIŽP, ktorá postupuje nezávisle," reagoval envirorezort.



Znečistenie čiernou sadzou sa vo Zvolene objavilo prvýkrát ešte vlani v novembri. Problém sa týka najmä sídliska Sekier, ktoré sa nachádza v blízkosti priemyselnej zóny, no znečistenie sa objavilo aj v širšom okolí. PS si nechalo vypracovať certifikovanú analýzu sadze v chemickom laboratóriu, výsledky preukázali prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov. Na znečistenie už pred mesiacmi upozorňovala zvolenská mestská poslankyňa Denisa Záchenská, namiesto odpovedí úradov a inštitúcií však podľa vlastných slov naráža na spochybňovanie a nečinnosť.