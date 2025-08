ZRANENÁ MEDVEDICA: Pri Kremnici operuje zásahový tím

Kremnica 5. augusta (TASR) - Zásahový tím Stred Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR monitoruje lokalitu pri Kremnici, kde mal v pondelok (4. 8.) vlak zraniť medvedicu. Podľa ochranárov zviera pravdepodobne neutrpelo vážne zranenia. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a propagácie ŠOP.



Hlásenie o kolízii vlaku s medveďom prijal zásahový tím v pondelok v ranných hodinách. K udalosti malo dôjsť na východnom okraji Kremnice v okolí rekreačného strediska Toliar. „Podľa dostupných informácií išlo o medvedicu, ktorá sa pohybovala minimálne s dvomi mláďatami neurčeného veku. K nehode došlo na železničnej trati v tesnej blízkosti mesta, približne 1,6 kilometra od centra,“ priblížili ochranári.



Zásahový tím lokalitu prehľadal v spolupráci so zamestnancami Mestských lesov Kremnica, za pomoci poľovníckeho psa bolo identifikované aj presné miesto zrážky. Členovia tímu prehľadali okolie, na základe získaných informácií predbežne vyhodnotili, že medvedica pravdepodobne neutrpela vážne poranenie končatín, keďže z miesta činu ušla.



„V najbližších dňoch bude daná lokalita naďalej intenzívne monitorovaná. Vzhľadom na to, že ranený jedinec medveďa hnedého, najmä samica s mláďatami, môže predstavovať výrazné riziko pre verejnosť, zásahový tím Stred žiada miestne autority o informovanie obyvateľov s odporúčaním dočasne sa tomuto územiu vyhýbať,“ uviedla ŠOP.