Envirozáťaž v Strážskom môže poslúžiť na budúce inovácie

Strážske 7. decembra (TASR) – Praktické skúsenosti pri likvidácii toxických látok vrátane polychlórovaných bifenylov (PCB) z výroby bývalého štátneho podniku Chemko Strážske by výskumníci zo Slovenskej technickej univerzity (STU) chceli využiť i v budúcnosti. Okrem plánu vytvoriť na fakulte chemickej a potravinárskej technológie Centrum pre riešenie environmentálnych hrozieb a záťaží (CREHaZ) má škola záujem zriadiť v Strážskom spolupracujúce pracovisko pre praktické riešenie environmentálnych výziev.



"Chémia má na východe Slovenska tradíciu a je užitočné využiť skúsenosti dlhoročných zamestnancov a odborníkov z tamojších fabrík," potvrdil pre TASR prorektor STU pre vedu a výskum Ján Híveš s tým, že zámer školy je zatiaľ v štádiu príprav zriadenia CREHaZ. Na fungovaní pracoviska v Strážskom, ktoré by STU rada uviedla do prevádzky v priebehu niekoľkých rokov, by sa tiež mali podieľať regionálne inovačné centrá, Technická univerzita Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako Híveš doplnil, vzhľadom na "finančné poddimenzovanie školstva a vedy na Slovensku" sa bude STU snažiť na zabezpečenie plánovaných projektov získať financie z fondu obnovy v gescii ministerstva životného prostredia.



"Škola môže zohrať kľúčovú úlohu pri návrhu jednotlivých opatrení alebo technológií, ktoré by sa na danú environmentálnu záťaž použili," uviedol pre TASR vedecký pracovník STU Ladislav Štibrányi, ktorý je odborným garantom a koordinátorom prác pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s likvidáciou PCB v Strážskom. Ako podotkol, akademici síce sú "skúsení experimentátori", často však nemajú priestory na praktické aplikovanie svojich inovácií. "Tam (v Strážskom, pozn. TASR) je chemická kanalizácia, tam sú laboratóriá, tam sú ľudia, ktorí by sa do toho mohli pustiť," doplnil. Medzi environmentálnymi výzvami, ktorými by sa budúce pracovisko mohlo podľa neho zaoberať, je i bezpečná likvidácia elektrobatérií či recyklácia nedostatkových kovov, ktoré sú potrebné pri ich výrobe.