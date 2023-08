Envirorozerot: Šelmy z ranča v Žiline-Brodne by mali previezť do Indie

Bratislava 22. augusta (TASR) - Exotické šelmy z ranča v Žiline-Brodne by sa mali previezť do Indie. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáša Ferenčáka. Momentálne sa podľa rezortu zvieratá stále nachádzajú na ranči.



V súvislosti s umiestnením zvierat mimo Slovenska prebiehajú potrebné procesy. Zo strany regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sú podmienky na odsun zvierat splnené, priblížilo ministerstvo pôdohospodárstva. Envirorezort podľa neho čaká na doplnenie posledných dokumentov zo strany prijímacieho zariadenia.



"MŽP vydalo 26. júla povolenie na vývoz deviatich tigrov a dvoch levov do zariadenia Greens Zoological, Rescue & Rehabilitation Centre v Indii. Žiadateľ po získaní dovozného povolenia z Indie zabezpečí ich prepravu do cieľovej destinácie, kde veríme, že nájdu svoj nový domov," povedal Ferenčák.



Agrorezort pre TASR dodal, že vystavovanie týchto nebezpečných zvierat verejnosti nie je povolené. Zdravotný stav šeliem je vyhovujúci a žiadne z nich medzičasom neusmrtili.



Polícia i zdravotní záchranári boli v máji privolaní na ranč v Žiline po tom, ako sa muž - ošetrovateľ nevrátil z výbehu exotických šeliem. Záchranári ho našli na mieste mŕtveho. Jedno zviera tam zastrelila polícia a druhé uspal veterinárny lekár. V objekte zostali ďalšie tigre a levy.