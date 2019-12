EPERIA získala hlavných nájomcov pre druhú etapu a spúšťa výstavbu Foto: JTRE

EPERIA Shopping Mall Foto: JTRE

EPERIA Shopping Mall Foto: JTRE

1. etapa:

93 prevádzok

21 970 m2

568 parkovacích miest



2. etapa:

25 prevádzok

11 000 m2

205 parkovacích miest

Prešov 17. decembra (OTS) - Hlavná nákupná a módna adresa v Prešove EPERIA Shopping Mall spúšťa druhú etapu. Prvé prešovské regionálne nákupné centrum oslávilo v novembri druhé narodeniny. Teraz EPERIA získala kľúčových nájomcov pre rozšírenie a developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) onedlho začne s jeho výstavbou. Na jar 2021 prinesie rozšírená EPERIA najviac módnych značiek pod jednou strechou v regióne, viac gastro prevádzok aj zábavy a väčšiu kapacitu parkovania.EPERIA Shopping Mall pridá k súčasným takmer sto prevádzkam na ploche 22-tisíc štvorcových metrov v druhej etape ďalších 25 jednotiek s rozlohou 11-tisíc štvorcových metrov na troch podlažiach. V zábavnej časti pribudne KINO STAR s piatimi sálami v modernom boutique koncepte, fitnescentrum a detský kútik. Možnosti stravovania spestria ďalšie moderné koncepty vo food courte a samostatná reštaurácia siete Burger King s drive-in službou.Bohatý výber módnych značiek rozšíri ponuka poľskej skupiny LPP, ktorej obchody Reserved, Mohito, Cropp, House a Sinsay zaberú 5 400 štvorcových metrov. „“ hovorí, vedúci oddelenia leasingu JTRE.“ uviedol, konateľ spoločnosti LPP Slovakia, ktorá prevádzkuje 59 predajní v nákupných centrách po celom Slovensku. LPP pôsobí na 30 trhoch s reťazcom viac ako 1 700 obchodov s celkovou plochou presahujúcou jeden milión štvorcových metrov.Nákupné centrum EPERIA Shopping Mall umiestnené na sídlisku Sekčov v hlavnej obchodnej zóne Prešova s predajňami Asko, Hornbach, Lidl, Kaufland, Fachmarktcentrum či Möbelix obsluhuje vďaka výbornej dostupnosti verejnou aj osobnou dopravou spádovú oblasť zahŕňajúcu 330-tisíc obyvateľov. V rámci druhej etapy pribudne zastávka mestskej hromadnej dopravy priamo pri EPERII a lepší prístup z Rusínskej cesty. Pribudne aj vyše 200 parkovacích miest, veľká väčšina v podzemnej garáži. Celkovo tak budú mať zákazníci k dispozícii takmer 800 stojísk.“ zhrnul výkonný riaditeľ JTREÚspech prvej etapy EPERIE viedol k rozhodnutiu vlastníka začať s prípravou realizácie rozšírenia nákupného centra. „“ vysvetľuje, predseda predstavenstva VSV Consulting, a.s., vlastníka centra, ktorého 100-percentným akcionárom je realitný fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.Moderné regionálne nákupné centrum postavil developer JTRE už v existujúcej obchodnej zóne na prešovskom sídlisku Sekčov. Nová módna adresa s celkovou investíciou 50 miliónov eur otvorila brány 24. novembra 2017. Nadčasová a moderná architektúra nákupného centra pochádza z dielne architektonického tímu DKLN. Projekt získal ocenenie za vysokú kvalitu realizácie od Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na 23. ročníku celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA 2017. Ako prvému nákupnému centru na Slovensku a len šiestemu na svete mu bol udelený prestížny ekologický certifikát BREEAM Excellent v najaktuálnejšej schéme BREEAM International New Construction 2016.EPERIA priniesla do Prešova renomované módne značky ako napríklad H&M, C&A, Lindex, New Yorker, A3 sport, Exi Sport či CCC. Nechýba nový koncept potravín Fresh Supermarket, pobočky Slovenskej pošty, telekomunikačných operátorov Telekom, Orange a O2, finančné služby Slovenskej sporiteľne, Tatra banky či mBank a ďalšie služby. Miesto tu majú aj kaviarne a rôzne gastro prevádzky, medzi inými Café Dias, kubánsky bar La Cubanita, Sedliacky dvor alebo nový reštauračný koncept Šariš pub. Dominantu EPERIE tvorí centrálne námestie otvorené cez dve podlažia, ktoré poskytuje priestor pre kultúrne a verejné podujatia, aktivity pre deti a ďalšie atrakcie pre voľný čas. Zákazníkom je k dispozícii vnútorné parkovisko s kapacitou 199 miest a vonkajšie s 369 miestami. EPERIA myslí aj na cyklistov a vyznávačov moderného mestského životného štýlu a je bezbariérová. Bezplatná wifi je samozrejmosťou. Otváracie hodiny sú každý deň od 9. do 21. hod.