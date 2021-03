Epidemická situácia na hornej Nitre sa podľa hygienikov stabilizovala

Bojnice 18. marca (TASR) - Epidemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v okresoch Prievidza a Partizánske je v súčasnosti stabilizovaná, no naďalej zostáva vážna. Epidemiológovia neočakávajú výrazný nárast, prípadne zníženie počtu ľudí pozitívnych na nový koronavírus. Pre TASR to vo štvrtok uviedla regionálna hygienička Zuzana Tornócziová.



"Oba okresy sa nachádzajú v bordovej farbe COVID automatu. Situácia je v prípade počtu pozitívnych prípadov o niečo lepšia ako pred dvoma týždňami, no nejde o rapídny, ale iba mierny pokles. Situácia je tak naďalej vážna a uvidíme, ako sa bude vyvíjať," priblížila Tornócziová.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach na základe rozhodnutia okresného krízového štábu v Prievidzi a po konzultácii s Okresným úradom v Partizánskom opätovne povolil predaj nápojov na konzumáciu so sebou. Vyhláška, ktorú v tejto súvislosti vydal, nadobudne účinnosť v pondelok (22. 3.). "Nemali sme problém s predajom nápojov, ale ľuďmi, ktorí nedodržiavali opatrenia a zhromažďovali sa pri stánkoch. Keďže bolo viacero príslušníkov polície v karanténe, nebolo v ich ani našich možnostiach, aby sme stále kontrolovali tieto prevádzky. Preto sme to vyriešili týmto opatrením," pripomenula regionálna hygienička.



Vyhlášku, ktorá zakázala predaj nápojov na konzumáciu so sebou, prijali hygienici približne pred troma týždňami. "Uvidíme, ako sa k tomu postavia ľudia. Pokiaľ by sme videli, že nariadenia nedodržiavajú, prikročíme ešte k radikálnejším opatreniam," vyhlásila Tornócziová.