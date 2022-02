Epidemická situácia v košických ZŠ je najlepšia od zimných prázdnin

Košice 9. februára (TASR) - Epidemiologická situácia v košických základných školách (ZŠ) je k strede najpriaznivejšia od nástupu žiakov do škôl po zimných prázdninách. V súčasnosti je v súvislosti s ochorením COVID-19 v karanténe 615 detí, čo predstavuje štyri percentá zo všetkých žiakov. V karanténe je však 70 zamestnancov škôl. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



Oproti koncu januára, keď pre nový koronavírus nemohla chodiť do školy takmer tretina žiakov, zaznamenali výrazný nárast prezenčnej výučby. Počty žiakov v karanténe klesli oproti minulému týždňu na menej než tretinu. Kým minulý týždeň malo dištančné vzdelávanie 134 tried, v súčasnosti ich je 42. „V metropole východu je takmer štvornásobne lepšia situácia, ako je celoslovenský priemer,“ uvádza magistrát.



Zatiaľ čo počty pozitívne testovaných žiakov v košických školách výrazne klesajú, u zamestnancov škôl to neplatí. „Momentálne s následkami ochorenia prevažne v domácej liečbe bojuje 70 pedagógov a ďalších nepedagogických zamestnancov v 23 ZŠ v meste,“ dodáva.



Nový koronavírus dočasne vyradil z výchovno-vzdelávacieho procesu aj 12 učiteľov v ZŠ Kežmarská 28, ako i 11 zamestnancov zo ZŠ Postupimská. Ďalší ôsmi pedagógovia vo svojich triedach chýbajú v ZŠ Staničná a siedmi aj v ZŠ Laca Novomeského.



„Momentálne nie je úplne zatvorená ani jedna z 34 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, od štvrtka (10. 2.) sa však dočasne pozastavuje prezenčná výučba v Základnej umeleckej škole Kováčska 43,“ informuje mesto.