Epidemiologička: Opatrenia sú dostatočné, len sa nerešpektujú

Michalovce 13. januára (TASR) – Opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu sú dostatočné, problémom je, že sa nedodržiavajú. Pre TASR to povedala epidemiologička a hlavná hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Michalovciach Janka Stašková. I preto v utorok 12. januára požiadala primátorov miest a starostov obcí v okresoch Michalovce a Sobrance o súčinnosť pri kontrole dodržiavania nariadených opatrení.



"Samospráva aj štátna správa musí byť súčinná, nedá sa to inak stíhať. Moji ľudia sú dennodenne na kontrolách, robíme aj mobilné odberové miesto, trasujeme. Starosta predsa musí vedieť o situácii a dianí v obci," uviedla. Podľa Staškovej majú samosprávy hneď niekoľko možností, ako sprísniť kontrolu platných opatrení, a to či už v súčinnosti s mestskou alebo štátnou políciou, miestnymi občianskymi poriadkovými hliadkami či terénnymi sociálnymi pracovníkmi.



RÚVZ v Michalovciach má podľa Staškovej ďalších slov konkrétne vedomosti o porušovaní nariadení. "Ide napríklad o zneužívanie dlhých otváracích hodín obchodných reťazcov ľuďmi, ktorí by mali byť doma v karanténe, večer ich tam nikto nekontroluje. Evidujeme aj prípady, keď človek ide na antigénový test na tri odberné miesta, aj keď mu vyšiel pozitívny výsledok už na prvom mieste," priblížila, pričom pripomenula aj prípady zavlečenia britského kmeňa nového koronavírusu do obce Pavlovce nad Uhom ľuďmi, ktorí prišli z Anglicka len na pár dní a povinnú domácu karanténu nedodržali. Problémom však sú aj negatívne testovaní ľudia, ktorí strácajú ostražitosť a disciplínu. Stašková síce rozumie, že ľudia sú už z dodržiavania opatrení unavení, pripomína však, že hygienici pracujú od začiatku pandémie nepretržite, aj počas víkendov, bez dovoleniek. "Sme už znechutení tým, že ľudia nedodržujú opatrenia," uzavrela.



V súvislosti s výzvou hlavnej regionálnej hygieničky už napríklad v meste Veľké Kapušany uzavreli všetky detské a športové ihriská na území mesta a tiež miestny cintorín. Samospráva tiež na svojej internetovej stránke pripomína obyvateľom, že výnimkou zo zákazu vychádzania s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb je len cesta "do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od bydliska a späť".