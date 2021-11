Epidemiologická situácia v Poprade sa ďalej zhoršuje

Poprad 10. novembra (TASR) – Epidemiologická situácia sa v okrese Poprad naďalej zhoršuje. Oproti minulému týždňu tam zaznamenali 1,3-násobný nárast pozitívnych. Pre TASR to potvrdila regionálna epidemiologička Mária Michalovičová s tým, že v regióne je denne v priemere 400 pozitívne testovaných ľudí.



"Okres Poprad je v regionálnom COVID automate v treťom stupni ohrozenia, epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19 sa zhoršuje postupným nárastom pozitívnych od 41. týždňa," priblížila Michalovičová. Dodala, že nákaza sa šíri v školských kolektívoch a následne sú zaznamenávané prípady u kontaktov týchto detí v rodinách.



V Popradskom okrese evidujú dve ohniská nákazy. Ide o Dom Charitas Panny Márie Lurdskej Spišský Štiavnik s 21 potvrdenými prípadmi ochorenia u zamestnancov a klientov zariadenia. „Lokálny epidemický výskyt ochorenia je aj v rómskej osade Liptovská Teplička s 25 potvrdenými prípadmi,“ dodala epidemiologička.



Zhoršujúcu sa situáciu pociťuje aj miestna nemocnica. „Covidové oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny má obsadených všetkých osem lôžok, rovnako máme k dispozícii osem lôžok tzv. high-flow a všetky sú obsadené. Na oddelení so špeciálnym režimom máme k dispozícii 40 kyslíkových lôžok a obsadených je viac ako 30,“ konkretizovala hovorkyňa Nemocnice Poprad Sylvia Galajda.



Situácia sa podľa nej v priebehu dňa mení, zdravotníci na spomínaných oddeleniach pracujú s aplikáciou e-lôžko. Na základe informácií z nej vedia vyhodnotiť, či je potrebné pacientov, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, umiestniť do iného zdravotníckeho zariadenia. „Aby sa ten proces urýchlil a pacient sa čo najrýchlejšie dostal na lôžko,“ dodala Galajda.