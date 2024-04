V Bánovciach nad Bebravou evidujú epidémiu norovírusu

Bánovce nad Bebravou 30. apríla (TASR) - Epidémiu norovírusu zaznamenali v Bánovciach nad Bebravou odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne. Ohnisko nákazy bolo v zariadení spoločného stravovania, ochorenie sa rozšírilo i do ďalších okresov. RÚVZ už nariadil opatrenia. Pre TASR to v utorok potvrdila regionálna hygienička Ľudmila Bučková. Upozornil na to RTVS.



"Pôvodcom nákazy je zariadenie spoločného stravovania, ide o veľkú vývarovňu, ktorá pripravuje približne 2000 jedál. V inkriminovanej dobe to bolo približne 2200 jedál a z tohto počtu máme približne 500 chorých," povedala Bučková.



RÚVZ Trenčín podľa nej vykonal štátny zdravotný dozor, ako i epidemiologické šetrenie, v rámci ktorého potvrdil, odkiaľ nákaza pochádza. "Zistili sme, aj na základe vyšetrenia dvoch zamestnancov, že ide pravdepodobne o norovírus. Zatiaľ nevieme vyvrátiť, či tam nie je ešte nejaká iná baktéria alebo mikroorganizmus," priblížila.



Odborníci v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonali stery z prostredia a odobrali vzorky. "Pacienti mali ťažkosti ako zvracanie, hnačky, u pár prípadov sa vyskytla zvýšená teplota, celková slabosť, malátnosť, došlo tam i k dehydratácii. Neboli to ťažké stavy. Niektorí zamestnanci z firiem museli vyhľadať lekára," ozrejmila regionálna hygienička.



Firma podľa zistení RÚVZ vydáva podľa nej pokrmy do približne desiatich zariadení. "RÚVZ nariadil opatrenia. Prevádzka sa uzatvorila a nariadilo sa čistenie, dezinfekcia, vyšetrenie všetkých zamestnancov, aby sme vylúčili, či tam nejde o ďalšiu baktériu," doplnila Bučková.



Nákaza sa podľa nej rozšírila i do susedných okresov, ide tak o nadregionálnu epidémiu. Prípady evidujú hygienici i v okresoch Topoľčany, Partizánske, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.