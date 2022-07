Epidemiológovia zakázali návštevy na oddeleniach martinskej nemocnice

Martin 25. júla (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine od pondelka zakázal návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM). Epidemiológovia tak reagovali na vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a ochorenie COVID-19 v posledných dvoch týždňoch v okresoch Martin a Turčianske Teplice.



"Zákaz návštev bude v martinskej nemocnici platiť až do odvolania. V individuálnych prípadoch môže výnimku zo zákazu udeliť vedúci pracovník, prípadne službukonajúci lekár," uviedla ďalej UNM na svojej stránke na sociálnej sieti.



Zdravotníci z martinskej nemocnice zároveň pripomenuli, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 poskytuje v regióne Martina poliklinika Senium, a to každý pracovný deň od 8.00 h do 12.00 h aj bez registrácie.