Erdös: OS Trnava by nemal až do rozhodnutia ÚS konať v kauze Fatima

Bratislava 27. januára (TASR) - Okresný súd (OS) Trnava by nemal až do rozhodnutia Ústavného súdu SR o podanej sťažnosti konať v kauze Fatima, kde čelí obžalobe bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J. Vyplýva to z vyjadrenia jej obhajcu Petra Erdösa pre TASR. Upozornil na to portál Aktuality.sk.



"Ústavný súd prijal ústavnú sťažnosť mojej klientky a zároveň predbežným opatrením nariadil Okresnému súdu Trnava v trestnej veci, kde je moja klientka obžalovaná, aby sa zdržal akýchkoľvek úkonov," povedal Erdös. Podľa jeho názoru by okresný súd nemal až do meritórneho rozhodnutia o ústavnej sťažnosti v tomto prípade konať.



Obhajca priblížil, že v ústavnej sťažnosti namietajú nesplnenie podmienok na to, aby bol prípad odňatý zákonnému sudcovi Okresného súdu Trenčín a pridelený na Okresný súd Trnava. "Namietame najmä proces, ako k tomu došlo. Rozhodovalo sa na základe návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Zároveň namietame spôsob, akým sa Najvyšší súd s návrhom vyrovnal," dodal.



Okrem bývalej štátnej tajomníčky Moniky J. čelia obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti aj bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert K. a Peter V.