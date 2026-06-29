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Erika Jurinová sa bude opäť uchádzať o post predsedníčky ŽSK
Jej prioritami sú zdravotníctvo a najmä spravodlivé financovanie nemocníc.
Autor TASR
Žilina 29. júna (TASR) - Aktuálna predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová sa bude o predsednícky post uchádzať aj v októbrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Informovala o tom v pondelok v Žiline, kam jej prišli vyjadriť podporu predstavitelia politických strán, samospráv i občianskeho sektora.
„Som presvedčená, že stále mám čo ponúknuť. Aj napriek množstvu zrealizovaných projektov máme stále víziu, s ktorou vieme osloviť obyvateľov kraja,“ zdôvodnila kandidatúru Jurinová.
Jej prioritami sú zdravotníctvo a najmä spravodlivé financovanie nemocníc. Ďalšou prioritou je prepojenosť regiónov - ciest druhej a tretej triedy a mostov a integrácia Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Treťou oblasťou sú podľa nej sociálne služby.
„Sme lídrom v oblasti sociálnych služieb a nevyhnutne potrebujeme doplniť systém služieb o tie, ktoré v kraji ešte chýbajú. Stále nemáme vybudované centrum pre autistov, nemáme dostatočnú sieť ambulantných služieb, to všetko máme v pláne realizovať,“ zdôraznila predsedníčka ŽSK.
Jurinová sa o post predsedníčky ŽSK uchádza tretíkrát. Za úspech svojich dvoch volebných období považuje, že za päť rokov sa ŽSK podarilo zintegrovať celý kraj, rekonštrukciu okolo stovky mostov a vybudovanie siete pomoci ľuďom v núdzi.
„Veľký skok sme urobili nielen v prípravách, ale aj v realizáciách cyklotrás,“ zdôraznila.
Menej spokojnosti je podľa nej vo veľkej reforme školstva, ktorú kraj odštartoval. Nie všetky projekty sa podarilo realizovať, dôvodom je, že ich nepodporili krajskí poslanci.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Som presvedčená, že stále mám čo ponúknuť. Aj napriek množstvu zrealizovaných projektov máme stále víziu, s ktorou vieme osloviť obyvateľov kraja,“ zdôvodnila kandidatúru Jurinová.
Jej prioritami sú zdravotníctvo a najmä spravodlivé financovanie nemocníc. Ďalšou prioritou je prepojenosť regiónov - ciest druhej a tretej triedy a mostov a integrácia Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Treťou oblasťou sú podľa nej sociálne služby.
„Sme lídrom v oblasti sociálnych služieb a nevyhnutne potrebujeme doplniť systém služieb o tie, ktoré v kraji ešte chýbajú. Stále nemáme vybudované centrum pre autistov, nemáme dostatočnú sieť ambulantných služieb, to všetko máme v pláne realizovať,“ zdôraznila predsedníčka ŽSK.
Jurinová sa o post predsedníčky ŽSK uchádza tretíkrát. Za úspech svojich dvoch volebných období považuje, že za päť rokov sa ŽSK podarilo zintegrovať celý kraj, rekonštrukciu okolo stovky mostov a vybudovanie siete pomoci ľuďom v núdzi.
„Veľký skok sme urobili nielen v prípravách, ale aj v realizáciách cyklotrás,“ zdôraznila.
Menej spokojnosti je podľa nej vo veľkej reforme školstva, ktorú kraj odštartoval. Nie všetky projekty sa podarilo realizovať, dôvodom je, že ich nepodporili krajskí poslanci.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).