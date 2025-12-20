< sekcia Regióny
Eset kampus má ďalšie dôležité rozhodnutie, čaká na právoplatnosť
Softvérová firma získala pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice neďaleko rekreačnej lokality Železná studienka v roku 2017.
Autor TASR
Bratislava 20. decembra (TASR) - Projekt technologického kampusu i nového sídla spoločnosti Eset, ktorý má vyrásť na bratislavskej Patrónke v areáli bývalej vojenskej nemocnice, má súhlasné záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR. Právoplatné zatiaľ nie je, v rámci lehoty bolo podané odvolanie. Pre TASR to uviedol Peter Blažečka zo spoločnosti. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) sa začal v júli 2023.
„Súhlasné stanovisko predstavuje dôležitý míľnik v povoľovacom procese a potvrdzuje napredovanie projektu,“ skonštatoval Blažečka s tým, že možnosť podania odvolania vníma spoločnosť ako štandardnú súčasť procesu EIA. Vyhodnotenie jeho obsahu je úlohou envirorezortu.
Od mája disponuje spoločnosť záväzným stanoviskom hlavného mesta, podala aj návrh na vydanie územného rozhodnutia. V súčasnosti sa sústredí na technickú a povoľovaciu fázu vrátane spracovania projektovej dokumentácie pre ďalšie stupne projektu. Paralelne realizuje prípravné práce na pozemku i technické úpravy. V areáli ukončila všetky búracie práce. Aktuálne realizuje trasovanie a prekládku sietí, údržbu zelene a čistenie lesoparku od invazívnych druhov.
Jedným z cieľov projektu je aj zlepšenie podmienok v dotknutej lokalite a jej širšom okolí. „Tieto aspekty boli podrobne a odborne posudzované v rámci procesu EIA a stali sa súčasťou záverečného stanoviska. Veríme, že tieto závery budú potvrdené aj v ďalšom priebehu konania,“ poznamenal Blažečka.
Budúci kampus by malo tvoriť 12 budov rôznej výšky, pričom najvyššie budú mať šesť nadzemných podlaží. Štvorica centrálnych budov bude slúžiť ako hlavné sídlo spoločnosti s kancelárskymi priestormi a so službami pre verejnosť v prízemí. Okolo nich bude situovaných ďalších osem objektov, ktoré majú slúžiť na rozšírenie kancelárií pre technologické firmy a startupy a prepoja ich s technicky zameranými vysokými školami. Vzniknúť tam majú aj priestory pre kultúrne a konferenčné podujatia, technologický výskum, neziskové organizácie či voľnočasové aktivity. Srdcom kampusu má byť centrálne námestie obklopené hlavnými budovami.
V okolí kampusu majú vzniknúť taktiež podmienky pre peších a prednostné používanie MHD či bicyklov. Autori projektu sa zároveň zaoberajú využitím vlakovej dopravy v lokalite.
