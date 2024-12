Eset pokračuje v príprave dokumentácie pre územné konanie pre kampus

Bratislava 7. decembra (TASR) - Spoločnosť Eset pokračuje v príprave dokumentácie pre územné rozhodnutie v súvislosti s projektom plánovaného kampusu ako centra inovácií, kreativity a výskumu, ktorý má vyrásť na bratislavskej Patrónke, v areáli bývalej vojenskej nemocnice. Pre TASR to uviedol Peter Blažečka zo spoločnosti.



"Príprava dokumentácie pre územné konanie je v plnom prúde a postupne zapracovávame všetky relevantné vstupy, ktoré nám prichádzajú postupne," skonštatoval Blažečka s tým, že územné konanie je možné začať až po ukončení procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR).



Búracie práce na pozemku boli zrealizované v súlade s časovým harmonogramom a ukončené. V spolupráci s dodávateľmi dosiahla spoločnosť podľa jej slov "výnimočný výsledok", a to 98,5-percentnú mieru zhodnotenia. "Popri tom prebieha upratovanie na pozemku v podobe presného trasovania inžinierskych sietí a u niektorých aj ich prekládky do nového koridoru," priblížil Blažečka. Realizovaná je zároveň údržba zelene, čistenie lesoparku od spadnutých stromov či postupná eliminácia nepôvodných a invazívnych druhov rastlín tak, aby sa obnovil pôvodný ekosystém a charakter lesa.



Softvérová firma získala pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice neďaleko rekreačnej lokality Železná studienka v roku 2017. Kampus má vytvoriť kvalitné a podnetné prostredie pre top IT a technologické firmy. Prepojiť ich má s technicky zameranými vysokými školami. Projekt počíta aj s verejnými priestormi.