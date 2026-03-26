Estakáda nad Považskou Bystricou sa vo štvrtok rozsvieti nafialovo
Nafialovo sa rozsvieti estakáda vo štvrtok od 19.00 h, svietiť bude až do ranných hodín piatka (27. 3.).
Autor TASR
Bratislava/Považská Bystrica 26. marca (TASR) - Diaľničná estakáda nad Považskou Bystricou sa vo štvrtok večer rozsvieti nafialovo. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa tak zapojí do podpory Svetového dňa epilepsie. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Nafialovo sa rozsvieti estakáda vo štvrtok od 19.00 h, svietiť bude až do ranných hodín piatka (27. 3.). „Cieľom zapojenia sa do kampane je pripomenúť si, akým výzvam musí čeliť viac ako 50 miliónov ľudí na celom svete, a vyjadriť podporu pacientom a ich rodinám, ktorí s touto chorobou musia denne zápasiť,“ informuje NDS.
Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi. Vznikajú v dôsledku poruchy elektrickej aktivity v mozgu. Záchvaty môžu mať rôzny priebeh, od krátkych výpadkov vedomia až po výrazné kŕčové stavy, ich intenzita sa u jednotlivých pacientov líši.
Nafialovo sa rozsvieti estakáda vo štvrtok od 19.00 h, svietiť bude až do ranných hodín piatka (27. 3.). „Cieľom zapojenia sa do kampane je pripomenúť si, akým výzvam musí čeliť viac ako 50 miliónov ľudí na celom svete, a vyjadriť podporu pacientom a ich rodinám, ktorí s touto chorobou musia denne zápasiť,“ informuje NDS.
Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi. Vznikajú v dôsledku poruchy elektrickej aktivity v mozgu. Záchvaty môžu mať rôzny priebeh, od krátkych výpadkov vedomia až po výrazné kŕčové stavy, ich intenzita sa u jednotlivých pacientov líši.