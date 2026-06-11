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Esterházyovskú kúriu v Horných Salibách čaká generálna rekonštrukcia
Poškodené časti stropu nahradí nový drevený, odstráni sa tiež väčšina murovaných komínových telies.
Autor TASR
Horné Saliby 11. júna (TASR) - Objekt Esterházyovskej kúrie v Horných Salibách v okrese Galanta čaká generálna rekonštrukcia. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác v predpokladanej hodnote 1,15 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Poškodené časti stropu nahradí nový drevený, odstráni sa tiež väčšina murovaných komínových telies. Osadená bude nová pálená krytina farebne identická so súčasnou. Výsledkom rekonštrukcie má byť okrem iného aj zmena dispozície interiéru. „V rámci zariadenia budovy sa vyhotoví nábytok - kuchynské linky, nábytok do výstavných a vzdelávacích miestností,“ uvádza sa v projektovej dokumentácii. Plánované sú tiež nové podlahy či doplnenie hydroizolácie. Tvar nových okien sa prispôsobí historickému vzhľadu dobovej uličnej fasády. Zmenami má prejsť aj dvor.
Predmet zákazky bude financovaný v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko. Lehota na predkladanie ponúk je do 14. júla do 10.00 h.
Esterházyovská kúria sa nachádza v centre obce Horné Saliby. Krajská samospráva so súhlasom obce pristupuje k rekonštrukcii z dôvodu zlého technického stavu. Objekt má byť po navrhovanej rekonštrukcii využívaný okrem výstavných a vzdelávacích účelov aj ako depozitár.
Poškodené časti stropu nahradí nový drevený, odstráni sa tiež väčšina murovaných komínových telies. Osadená bude nová pálená krytina farebne identická so súčasnou. Výsledkom rekonštrukcie má byť okrem iného aj zmena dispozície interiéru. „V rámci zariadenia budovy sa vyhotoví nábytok - kuchynské linky, nábytok do výstavných a vzdelávacích miestností,“ uvádza sa v projektovej dokumentácii. Plánované sú tiež nové podlahy či doplnenie hydroizolácie. Tvar nových okien sa prispôsobí historickému vzhľadu dobovej uličnej fasády. Zmenami má prejsť aj dvor.
Predmet zákazky bude financovaný v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko. Lehota na predkladanie ponúk je do 14. júla do 10.00 h.
Esterházyovská kúria sa nachádza v centre obce Horné Saliby. Krajská samospráva so súhlasom obce pristupuje k rekonštrukcii z dôvodu zlého technického stavu. Objekt má byť po navrhovanej rekonštrukcii využívaný okrem výstavných a vzdelávacích účelov aj ako depozitár.