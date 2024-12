Bánovce nad Bebravou 5. decembra (TASR) - Výrobca košieľ Eterna končí s výrobou v Bánovciach nad Bebravou. Budúci rok koncom marca príde o prácu približne 300 ľudí. Rozhodnutie nemecké vedenie firmy odôvodnilo stúpajúcimi nákladmi. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil riaditeľ bánovského závodu Marek Holubek. Upozornila na to TV Markíza.



"Spoločnosť si každoročne navyšovala náklady zvyšovaním cien elektriny, plynu, náhradných dielov. Najväčšou zložkou nákladov ale sú mzdy, keďže sa pohybujú na minimálnej úrovni a každoročné zvyšovanie nás stavalo pred nelichotivú situáciu," načrtol Holubek.



Tento rok firma podľa neho dosiahla zlomový moment a centrála v Nemecku sa rozhodla, že bánovský závod už viac nebude vyrábať. "Výroba potrvá do konca marca budúceho roka. Pôjde o výrobu približne 2000 košieľ denne," doplnil.



Holubek ďalej priblížil, že rozhodnutie o ukončení výroby sa dotkne 302 zamestnancov. "Všetci budú končiť ku koncu marca. So zamestnancami bude rozviazaný pracovný pomer v zmysle zákona a dostanú aj odstupné adekvátne k odpracovaným rokom," ozrejmil riaditeľ.



Firma, v ktorej 98 percent zamestnancov tvoria ženy, už podľa neho ohlásila hromadné prepúšťanie i na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.



Pred dvoma rokmi skončila v konkurze druhá z väčších odevných spoločností v Bánovciach nad Bebravou - Zornica Banko Fashion, ktorá postupne znižovala počet svojich pracovníkov. V meste v odevnom priemysle pôsobí ešte niekoľko menších firiem.



"Nezamestnanosť v Bánovciach nad Bebravou nie je extrémne vysoká, ale čo sa týka uplatnenia našich zamestnancov, bude to trochu problém. Je tu trochu menších firiem, kde vieme alokovať desať alebo 20 zamestnancov. Zastavujú sa u nás iní zamestnávatelia, ktorí majú záujem o kúpu strojov a postupne im ponúkame našich zamestnancov. Hľadáme im robotu, spolupracujeme s úradom práce," dodal Holubek.



Eterna pôsobí v Bánovciach nad Bebravou od roku 1997, keď začala i s výrobou. Vo svojej najväčšej ére vyrábala 8000 košieľ denne na dve zmeny, momentálne ide o 2000 kusov denne. Sto percent výroby bánovského závodu odchádza do materskej firmy v Nemecku, odkiaľ ich distribuujú zákazníkom.



Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Bánovce nad Bebravou dosiahla v októbri 2,14 percenta.