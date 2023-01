Etnografické zápisníky J. Lazoríka majú štvrté pokračovanie

Stará Ľubovňa 9. januára (TASR) - Etnografické zápisníky Jána Lazoríka majú štvrté pokračovanie. Ľubovnianske múzeum (ĽM) ich vydalo s podtitulom Životné osudy v rozprávaniach. Riaditeľ Dalibor Mikulík uviedol, že kniha predstavuje čitateľom vzácne bohatstvo z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva Spiša, Šariša i Zemplína.



"Ide o spomienkové rozprávania zo života od informátorov z najstaršej generácie z hornospišských, zamagurských i hornošarišských obcí. Viažu sa na tematiku vojnových konfliktov, bojov, väzenia a ťažkého života na začiatku 20. storočia, spôsobu hospodárenia, života na majdanoch, pracovnej migrácie, nerovných sociálnych vzťahov v rodinách a biedy. Súčasťou 'memorátov' sú i vzácne spomienky správcov panstiev či obyvateľov Ľubovne na hradných pánov zo šľachtických rodín a tiež príbehy šikovných obyvateľov Starej Ľubovne," objasnil Mikulík.



Nosnou časťou publikácie sú anotované autentické prepisy rukopisov Jána Lazoríka a dopĺňajú ju archívne fotografie. Rozprávania sú sprístupnené aj v zvukovej podobe, poslucháč tak má možnosť spoznať spôsob výskumu etnografa. "K svojim informátorom – spevákom, rozprávačom, remeselníkom či gazdom, ale aj bačom, vojnovým veteránom, drotárom, vysťahovalcom i bežným obyvateľom z radov najstaršej generácie narodených v 19. storočí pristupoval neformálne, s humorom a bohatými znalosťami," dodala etnografka múzea Katarína Babčaková. Pridanou hodnotou je podľa nej i zápis starších názvov jednotlivých lokalít, ako aj varianty dialektov obcí a mnohé špecifiká jazyka i súdobej etikety.



ĽM dlhšie systematicky sprístupňuje verejnosti bohatstvo svojich zbierkových fondov i archívov, cieľom je popularizácia poznatkov a vzácnych, ojedinelých a zaujímavých informácií z terénnych výskumov a dokumentácií. "Výskumné zápisníky a zvukové nahrávky Lazoríka pochádzajú z čias jeho pôsobenia ako odborného pracovníka na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia. Zachytil v nich mimoriadne množstvo vzácnych informácií z oblasti tradičnej materiálnej, duchovnej, sociálnej i umeleckej kultúry spomínaných regiónov," skonštatoval Mikulík.



Výskumy zaznamenával na magnetofónové kotúče, pásky a do svojich 38 písaniek zapísal spomienkové rozprávania, slovesné, hudobné i tanečné prejavy, remeselné aj pracovné postupy. Množstvo predmetov, ktoré Lazorík získal, tvoria súčasť expozícií ľubovnianskeho skanzenu. "Unikátna zbierka stropných trámov - 'tragarov', ktoré do múzea z búraných a ničených tradičných zrubových obydlí zvážal na svojom povestnom 'papundekli', sú v samostatnej expozícii. Tradičné odevy, ktoré z terénu zozbierali a spolu s etnografkou Monikou Pavelčíkovou odborne popisovali, sú sprístupnené verejnosti v depozitári," dodala Babčáková s tým, že pri odchode do dôchodku múzeu zanechal aj 12.000 fotonegatívov.