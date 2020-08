Etnologička I. Zuskinová predstavila novú publikáciu o ovčiarstve

Liptovský Mikuláš 31. augusta (TASR) - Etnologička, múzejníčka a publicistka Iveta Zuskinová predstavila verejnosti novú publikáciu s názvom Ovčiari na Slovensku. Kniha hovorí o tradičných formách ovčiarstva na celom slovenskom území.



"Publikácia predstavuje rôzne podoby ovčiarstva. Nebolo to len tradičné salašníctvo, aké máme v hornom Liptove, ale boli to aj formy individuálneho salašníctva – nížinný chov oviec a podobne," povedala etnologička.



Ovčiarstvo Zuskinová považuje za kultúrny a hospodársky fenomén. "Kedysi, keď prišli valasi na naše územie, doniesli novú kultúru, ktorú si obyvatelia slovenských regiónov obľúbili, prevzali, naučili sa spôsob života. Preto táto kultúra prežila dodnes v rôznych formách. Je to nielen v ľudovej strave, ako sú bryndza a syry, v ľudovom odievaní, v ľudovom umení, ale napríklad aj v pastierskom folklóre," objasnila.