Etudy o starej Nitre predstavia život mešťanov na začiatku 20.storočia

Nitra 6. októbra (TASR) - Ponitrianske múzeum vo štvrtok sprístupní novú expozíciu. Ako uviedli organizátori, výstava s názvom Etudy o starej Nitre prezentuje životný štýl vyšších spoločenských vrstiev mesta na začiatku 20. storočia.



Návštevníci môžu spôsob života nitrianskych mešťanov spoznať prostredníctvom odevu, odevných súčastí a doplnkov. "Výstava Etuda o starej Nitre je prvou časťou široko koncipovanej výstavy prezentujúcej reálie mesta začiatkom 20. storočia. Ponúka pohľad do bohatých dejín odievania či hygienických štandardov v danom období," informovalo múzeum.



Ako pripomenuli organizátori, téma dejín odievania je zasadená do dobového kontextu starej Nitry a je úzko spätá s prezentáciou bývania v minulosti, so starostlivosťou o ľudské telo, spoločenským životom a s etiketou. "Veríme, že táto atraktívna téma osloví široké spektrum návštevníkov od žiakov základných a stredných škôl až po širokú odbornú a laickú verejnosť," doplnilo múzeum.