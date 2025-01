EÚ zaradila Trnavský slad na zoznam chránených zemepisných označení

Brusel 28. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že schválila prvé potravinové zemepisné označenie výrobku pôvodom z Malty, ovčieho syru Gbejna tan-naghag a rozšírila zoznam chránených zemepisných označení zo Slovenskej republiky o Trnavský slad. Informuje o tom spravodajca TASR.



Systémami zemepisného označovania EÚ sa chráni špecifické know-how, autentickosť a agroenvironmentálne podmienky výrobkov z členských krajín EÚ. K zemepisnému označeniu patria chránené zemepisné označenie (CHZO) a chránené označenie pôvodu (CHOP). Tieto systémy chránia názov výrobku, ktorý pochádza z konkrétneho regiónu a je výsledkom osobitného tradičného výrobného procesu.



Komisia spresnila, že Trnavský slad zo Slovenskej republiky bol zaradený do registra CHZO.



Podľa tlačovej správy EK Trnavský slad je svetlý jačmenný slad určený predovšetkým na výrobu piva. Získava sa z odrôd jačmeňa pestovaných na Trnavskej rovine, v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny. Pestovanie sladovníckeho jačmeňa má v tomto regióne dlhú tradíciu, ktorá siaha až do 16. storočia.



Slovensko patrí medzi desiatich najväčších exportérov sladu na svete. V Európskej únii je piate po Francúzsku, Belgicku, Nemecku a Holandsku. V januári tohto roka na to poukázala spoločnosť Heineken Slovensko Sladovne.











