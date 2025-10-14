< sekcia Regióny
EUBA a Agel spúšťajú nový koncept vzdelávania pre seniorov
Medzi témami nechýbajú napríklad Menej tuku, viac smiechu, Zrak v rokoch či Artróza medzi nami. Dodala, že seniori získavajú nielen nové vedomosti, ale aj energiu, komunitu a motiváciu rásť každý deň bez ohľadu na vek.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Spojenie skúseností Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) a odborného zázemia spoločnosti Agel prináša nový rozmer vzdelávania pre seniorov. Na základe memoranda o spolupráci vzniká projekt Agel Univerzita zdravia zameraný na rozvoj zdravotného povedomia a podporu aktívneho starnutia. Účastníci Univerzity tretieho veku už absolvovali svoju prvú prednášku. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.
„V akademickom roku 2025/2026 sa koncept rozšíri o sériu 14 odborných prednášok pod názvom Agel Univerzita zdravia, ktoré ponúknu študentom tretieho veku možnosť získať praktické vedomosti o zdraví, pohybe a prevencii civilizačných ochorení,“ priblížila Ševčíková. Medzi témami podľa nej nechýbajú napríklad Menej tuku, viac smiechu, Zrak v rokoch či Artróza medzi nami. Dodala, že seniori získavajú nielen nové vedomosti, ale aj energiu, komunitu a motiváciu rásť každý deň bez ohľadu na vek.
„V akademickom roku 2025/2026 sa koncept rozšíri o sériu 14 odborných prednášok pod názvom Agel Univerzita zdravia, ktoré ponúknu študentom tretieho veku možnosť získať praktické vedomosti o zdraví, pohybe a prevencii civilizačných ochorení,“ priblížila Ševčíková. Medzi témami podľa nej nechýbajú napríklad Menej tuku, viac smiechu, Zrak v rokoch či Artróza medzi nami. Dodala, že seniori získavajú nielen nové vedomosti, ale aj energiu, komunitu a motiváciu rásť každý deň bez ohľadu na vek.