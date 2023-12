Ekonomická univerzita v Bratislave chce obnoviť historickú budovu

Bratislava 27. decembra (TASR) - Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) plánuje komplexne zrekonštruovať historickú budovu na Konventnej 1 v Bratislave, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) s tým, že celková predpokladaná hodnota zákazky je viac ako tri milióny eur.



Cieľom komplexnej rekonštrukcie je zlepšiť energetickú hospodárnosť historickej, pamiatkovo chránenej budovy. Projekt zahŕňa opatrenia súvisiace so stavebno-technickou obnovou budovy či obnovou technických systémov. Rovnako aj osadením prvkov cyklodopravy a bezbariérovosťou.



Lehota na predkladanie ponúk je aktuálne do 18. januára. Univerzita plánuje financovať zákazku zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti.