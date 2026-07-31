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EUBA zabezpečí ubytovanie pre približne 66 percent žiadateľov
Na akademický rok 2026/2027 eviduje Ekonomická univerzita v Bratislave 3282 žiadostí o ubytovanie.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) zabezpečí v nadchádzajúcom akademickom roku ubytovanie pre približne 66 percent žiadateľov. Pre TASR to uviedol jej hovorca Miroslav Horňák s tým, že záujem študentov o ubytovanie dlhodobo prevyšuje kapacitné možnosti univerzity. Za dôležité preto označil pokračovanie v rozširovaní a modernizácii ubytovacích zariadení.
„Na akademický rok 2026/2027 eviduje Ekonomická univerzita v Bratislave 3282 žiadostí o ubytovanie. Vzhľadom na aktuálne ubytovacie kapacity bude možné poskytnúť ubytovanie 2169 študentom,“ priblížil hovorca.
Spomenul aj viaceré realizované modernizácie ubytovacích kapacít. „V roku 2024 sme začali s komplexnou rekonštrukciou troch študentských domovov s celkovou kapacitou 963 lôžok. V roku 2025 boli úspešne dokončené rekonštrukcie Študentského domova Starohájska a Študentského domova Vlčie hrdlo. Rekonštrukcia Študentského domova Dolnozemská bola ukončená v júni 2026. V súčasnosti pokračuje rekonštrukcia Študentského domova Bellova v Košiciach s kapacitou 162 lôžok, ktorá sa začala v apríli 2026. Jej ukončenie je plánované na máj 2027,“ doplnil.
Možnosti financovania rekonštrukcií študentských domovov sa podľa hovorcu v ostatných rokoch výrazne zlepšili. Za dôležité považuje možnosť čerpať finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj využívať ďalšie dostupné zdroje financovania určené na obnovu verejnej infraštruktúry.
„Na akademický rok 2026/2027 eviduje Ekonomická univerzita v Bratislave 3282 žiadostí o ubytovanie. Vzhľadom na aktuálne ubytovacie kapacity bude možné poskytnúť ubytovanie 2169 študentom,“ priblížil hovorca.
Spomenul aj viaceré realizované modernizácie ubytovacích kapacít. „V roku 2024 sme začali s komplexnou rekonštrukciou troch študentských domovov s celkovou kapacitou 963 lôžok. V roku 2025 boli úspešne dokončené rekonštrukcie Študentského domova Starohájska a Študentského domova Vlčie hrdlo. Rekonštrukcia Študentského domova Dolnozemská bola ukončená v júni 2026. V súčasnosti pokračuje rekonštrukcia Študentského domova Bellova v Košiciach s kapacitou 162 lôžok, ktorá sa začala v apríli 2026. Jej ukončenie je plánované na máj 2027,“ doplnil.
Možnosti financovania rekonštrukcií študentských domovov sa podľa hovorcu v ostatných rokoch výrazne zlepšili. Za dôležité považuje možnosť čerpať finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj využívať ďalšie dostupné zdroje financovania určené na obnovu verejnej infraštruktúry.