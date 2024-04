Eurofondy pomohli v B. Bystrici s revitalizáciou vnútroblokov

Banská Bystrica 27. apríla (TASR) - Pred tromi rokmi v máji začalo mesto Banská Bystrica s rozsiahlou revitalizáciou vnútrobloku na najväčšom sídlisku Sásová a o pár mesiacov neskôr aj na sídlisku Fončorda. Na oba projekty samospráva získala financie z európskych fondov. Obyvatelia tak dnes majú možnosť aktívne tráviť voľný čas v bezprostrednom okolí svojich domovov a nemusia ani chodiť ďaleko za mesto.



"Obom projektom predchádzal dialóg s obyvateľmi, ktorí prišli s podnetmi a nápadmi, ako priestor medzi ich bytovými domami využiť a aké prvky by tam mali byť, aby slúžil všetkým vekovým kategóriám. Pribudli nové športové plochy, detské ihriská, fitnes zóny a verejný priestor sme doplnili o lavičky, prístrešky, stojany na bicykle, verejné osvetlenie. Vzhľadom na narastajúce ekologické problémy, keď teplota v mestskom prostredí narastá, sme sa zamerali aj na zeleň či vodné prvky," priblížila pre TASR hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Komplexne zrevitalizovaného areálu medzi ulicami Tatranská, Sitnianska a Strážovská sa obyvatelia dočkali v lete 2022, kedy tam slávnostne spustili aj novú fontánu. V celom priestore pribudla pestrá ponuka voľnočasových oddychových i športových aktivít. Nachádza sa tam multifunkčná plocha pre loptové a kolektívne hry, detské ihrisko z prírodných materiálov, fitnes zóna či petangové alebo dopravné ihrisko. Sú tam steny pre graffiti, pingpongový i šachový stolík a exteriérová školská trieda. Vysadili tam vyše 130 nových stromov.



Rekonštrukciou prešlo aj viac ako 4000 metrov štvorcových chodníkov a spevnených plôch vrátane vstupov do bytových domov. Upravili sa pôvodné strmé sklony na hlavnom chodníku tak, aby mali uľahčený pohyb cyklisti, osoby so zníženou pohybovou schopnosťou a mamičky s kočíkmi.



Podľa radnice na projekt rekonštrukcie najväčšieho banskobystrického vnútrobloku s rozlohou 4,5 hektára získali nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške viac než 1,2 milióna eur.



Na staršom sídlisku Fončorda mesto obnovovalo priestor s rozlohou 14.000 metrov štvorcových medzi ulicami Tulská, Moskovská a Kyjevským námestím. Zastarané športoviská a pozostatky betónových plôch nahradil nový priestor na športovanie či pre posedenia a rôznorodé aktivity na trávenie voľného času pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Vznikla oáza zelene, pribudli komunitné záhrady, nové stromy a kríky. Na tento projekt samospráva získala z eurofondov 760.000 eur.