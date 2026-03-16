Eurofondy umožnia budovať v Prešovskom kraji vodozádržné opatrenia
Autor TASR
Prešov 16. marca (TASR) - Prešovský kraj má v rámci svojich integrovaných územných investícií schválené ďalšie atraktívne projektové zámery, ktorých realizáciu umožnia eurofondové financie z Programu Slovensko. Na svojom v poradí 21. zasadnutí ich odobrila Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Sú v celkovej hodnote 3,3 milióna eur z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a cielia na vodozádržné opatrenia, obnovu zastaralej stokovej siete, ale napríklad aj na výstavbu nových objektov špecializovaného zariadenia. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Vodozádržné opatrenia sa budú podľa jej slov konkrétne riešiť v obci Štefanovce v okrese Vranov nad Topľou. V rámci projektového zámeru za viac ako 198.000 eur z EFRR dôjde k výmene nepriepustných povrchov za plochy s vodozádržnou funkciou. Projekt prinesie dažďovú záhradu, riečisko aj vegetačné úpravy na zachytávanie zrážkovej vody.
„V Snine je naplánovaný projekt adaptačných riešení na zmenu klímy vo vnútrobloku Kukučínova. Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré sú na úrovni takmer 739.000 eur, sa v meste rovnako bude riešiť výmena nepriepustných povrchov. Zároveň sa tu počíta so vznikom mikroretenčného ostrova, respektíve vegetačnou retenčnou plochou na spôsob dažďovej lúky,“ uviedla Jeleňová.
Spišské Podhradie čaká obnova zastaralej a opotrebovanej stokovej siete za takmer 310.000 eur. Realizovať sa má v dĺžke vyše 150 metrov na Hviezdoslavovej ulici, kde má pôvodná sieť už 60 rokov. Obnovou prejde aj 200 metrov siete na Komenského ulici a rovnako dlhý úsek opravia tiež na Kúpeľnej ulici.
PSK chce riešiť rozšírenie verejnej dopravy v Tatrách. Pripravený má projektový zámer štúdie uskutočniteľnosti s príspevkom v hodnote 351.000 eur, ktorá posúdi potreby a reálnosť výstavby integrovaných dopravných terminálov a prestupných bodov vo Vysokých Tatrách v časti od Podbanského po Lysú Poľanu. Zároveň sa táto štúdia sústredí aj na výstavbu a modernizáciu mestskej hromadnej dopravy v tatranskom regióne.
„Od pasívneho k aktívnemu - to je názov projektového zámeru Domova sociálnych služieb v Legnave, ktorého výsledkom má byť nové zariadenie podporovaného bývania v Starej Ľubovni. Presnejšie sa v tomto meste z regionálnych eurofondov vo výške 1,74 milióna eur vybudujú až dva nové objekty špecializovaného zariadenia s kapacitou 12 miest, ktoré budú sociálnu službu poskytovať dospelým občanom do dovŕšenia dôchodkového veku,“ uviedla Jeleňová.
Ako doplnila, rada partnerstva v týchto dňoch zároveň schválila skrátenie lehoty zo 45 na 25 pracovných dní na predloženie projektových zámerov, pri ktorých bolo zastavené konanie o žiadosť o nenávratný finančný príspevok a ktoré by po odstránení nedostatkov mali byť opätovne predložené.
