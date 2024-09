Eurofondy v Košiciach a okolí by mohli ísť na modernizáciu škôl

Košice 19. septembra (TASR) - Peniaze z plánovaných eurofondov pre Košice a okolie by mohli ísť na modernizáciu škôl a električiek či nové CNG autobusy. Vyplýva to z hlavných záverov stredajšieho (18. 9.) zasadnutia Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice, na ktorej predstavitelia mesta, mestských častí a 40 obcí schvaľovali rozdelenie 37 miliónov eur na pripravované investície. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



"Teší ma, že sme našli zhodu na množstve užitočných projektov, ktoré skvalitnia život mnohým Košičanom. Som rád, že Dopravný podnik mesta Košice môže vynoviť a skvalitniť svoj vozový park. To pomôže aj dosiahnutiu nášho dlhodobého cieľa, ktorou je moderná, čo najviac bezemisná a ekologická MHD," uviedol primátor Košíc a zároveň predseda Kooperačnej rady UMR Košice Jaroslav Polaček. V súvislosti s tým pripomenul, ešte pred letom schválili na zasadnutí UMR Košice investície do zelených projektov v Košiciach a okolí za 10,5 milióna eur.



Tentoraz je podľa neho veľmi dobrou správou aj schválenie ďalších investícií do školstva a občianskej vybavenosti, ktoré sa budú realizovať vo viacerých mestských častiach. Priamo do Košíc majú ísť viac ako tri milióny eur na vylepšenie základných škôl a modernizáciu učební.



"V Krásnej a Košickej Novej Vsi budeme môcť za vyše 700.000 eur zmodernizovať a postaviť nové miestne komunikácie," doplnil s tým, že ak všetko dobre pôjde, žiadosti o eurofondy bude možné podávať v priebehu októbra a prvé výsledky bude možné vidieť na budúci rok.



V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.