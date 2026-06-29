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Europe Direct Senica vstupuje do nového programového obdobia
Centrum organizuje prednášky, diskusie, súťaže, výstavy a informačné podujatia pre deti, mladých ľudí, seniorov aj širokú verejnosť.
Autor TASR
Senica 29. júna (TASR) - Kontaktné centrum Europe Direct Senica slávnostne otvorilo nové programové obdobie 2026 - 2030. Pri tejto príležitosti navštívil v pondelok Senicu vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano, ktorý sa stretol s predstaviteľmi mesta, partnermi centra, médiami aj študentmi. Informovala o tom manažérka centra Alexandra Berecová.
Podujatie bolo zároveň príležitosťou pripomenúť si 21 rokov pôsobenia centra v regióne. Europe Direct Senica vzniklo v roku 2005 ako jedno z prvých informačných centier tejto siete na Slovensku a počas rokov sa stalo miestom, kde sa európske témy stretávajú s každodenným životom ľudí.
Centrum organizuje prednášky, diskusie, súťaže, výstavy a informačné podujatia pre deti, mladých ľudí, seniorov aj širokú verejnosť. Medzi najznámejšie aktivity patria súťaže Mladý Európan, Senior Európan, výtvarná súťaž Aká bude Európa, fotosúťaže, vzdelávacie prednášky Euro Tour či podujatia pri príležitosti osláv Dňa Európy.
„Dnes môžeme povedať, že sa Europe Direct Senica stalo prirodzenou súčasťou života v našom regióne. Naším cieľom je aj naďalej približovať európske témy ľuďom zrozumiteľným spôsobom a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu o témach, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život,“ uviedla Berecová. V novom programovom období chce centrum pokračovať v úspešných aktivitách a zároveň prinášať nové projekty.
Úspešným príkladom je letná interaktívna hra Pátrači v meste Senica, ktorá vznikla v spolupráci viacerých organizácií. Aktuálne zároveň prebieha výstava fotosúťaže Dobro spája Európu v mládežníckej klubovni KIVIK a výstava Sacharovovej ceny za slobodu myslenia v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku v priestoroch Záhorskej knižnice.
Po slávnostnom otvorení pokračoval program diskusiou so študentmi Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici, počas ktorej Stano priblížil fungovanie Európskej únie a aktuálne európske témy. Súčasťou programu bola aj návšteva Múzea Senica. Europe Direct Senica bude aj v rokoch 2026 - 2030 pokračovať v poskytovaní informácií o Európskej únii, organizovaní vzdelávacích a komunitných podujatí a vytváraní priestoru pre dialóg medzi občanmi a európskymi inštitúciami.
Podujatie bolo zároveň príležitosťou pripomenúť si 21 rokov pôsobenia centra v regióne. Europe Direct Senica vzniklo v roku 2005 ako jedno z prvých informačných centier tejto siete na Slovensku a počas rokov sa stalo miestom, kde sa európske témy stretávajú s každodenným životom ľudí.
Centrum organizuje prednášky, diskusie, súťaže, výstavy a informačné podujatia pre deti, mladých ľudí, seniorov aj širokú verejnosť. Medzi najznámejšie aktivity patria súťaže Mladý Európan, Senior Európan, výtvarná súťaž Aká bude Európa, fotosúťaže, vzdelávacie prednášky Euro Tour či podujatia pri príležitosti osláv Dňa Európy.
„Dnes môžeme povedať, že sa Europe Direct Senica stalo prirodzenou súčasťou života v našom regióne. Naším cieľom je aj naďalej približovať európske témy ľuďom zrozumiteľným spôsobom a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu o témach, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život,“ uviedla Berecová. V novom programovom období chce centrum pokračovať v úspešných aktivitách a zároveň prinášať nové projekty.
Úspešným príkladom je letná interaktívna hra Pátrači v meste Senica, ktorá vznikla v spolupráci viacerých organizácií. Aktuálne zároveň prebieha výstava fotosúťaže Dobro spája Európu v mládežníckej klubovni KIVIK a výstava Sacharovovej ceny za slobodu myslenia v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku v priestoroch Záhorskej knižnice.
Po slávnostnom otvorení pokračoval program diskusiou so študentmi Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici, počas ktorej Stano priblížil fungovanie Európskej únie a aktuálne európske témy. Súčasťou programu bola aj návšteva Múzea Senica. Europe Direct Senica bude aj v rokoch 2026 - 2030 pokračovať v poskytovaní informácií o Európskej únii, organizovaní vzdelávacích a komunitných podujatí a vytváraní priestoru pre dialóg medzi občanmi a európskymi inštitúciami.