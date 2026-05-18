Europe Direct Trnava pripravuje krajskú grantovú kliniku pre kultúru
Cieľom podujatia je priblížiť možnosti grantového financovania ľuďom pôsobiacim v kultúre.
Autor TASR
Trnava 18. mája (TASR) - Europe Direct Trnava pripravuje na 26. mája prvú Župnú grantovú kliniku pre kultúru. Ide o bezplatné podujatie, ktoré sa uskutoční v čase od 9.00 do 13.00 h v krajskom Kreatívnom centre Trnava. Predstaví európske grantové programy Creative Europe a Culture Moves Europe. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Program zahŕňa prednášku zástupkýň kancelárie Creative Europe Desk Slovensko Natálie Urblíkovej a Michaely Kučovej a nadväzuje na deklaráciu Európskej komisie Europe for Culture. „Program Kreatívna Európa s rozpočtom 380 miliónov eur na rok 2026 podporuje cezhraničnú spoluprácu kultúrnych organizácií. Program Culture Moves Europe v prvom ročníku podporil mobilitu vyše 7000 umelcov z celej Európy,“ uviedli.
Cieľom podujatia je priblížiť možnosti grantového financovania ľuďom pôsobiacim v kultúre. „Chceme ukázať, že Európska únia nie je len o veľkých projektoch. Aj jeden umelec môže získať grant na tvorbu v zahraničí,“ uviedol riaditeľ odboru kultúry Úradu TTSK Peter Kadlic.
Europe Direct Trnava je informačné centrum Európskej únie pre Trnavský kraj, prevádzkuje ho Krajská inovačná rozvojová agentúra Trnavského kraja. Centrum poskytuje bezplatné informácie o Európskej únii, organizuje podujatia a pomáha obyvateľom využiť príležitosti, ktoré EÚ ponúka.
