Europoslancov si volia aj na košickom Sídlisku KVP

Košice 25. mája (TASR) – Účasť v sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu v košickej mestskej časti (MsČ) Sídlisko KVP je v okrsku číslo 8 zatiaľ pomerne slabá. Pre TASR to povedal predseda okrskovej komisie Šimon Bednár. MsČ sa snaží získavať zdroje na jej rozvoj z Európskej únie (EÚ).



„Na našom sídlisku je 18 volebných okrskov. V tom našom je zapísaných 900 voličov, ktorí môžu využiť svoje právo voliť a odovzdať svoj hlas. Prvý volič prišiel do volebnej miestnosti tesne po jej otvorení, nasledovali ďalší voliči. Počas obeda sa to zastavilo,“ povedal s tým, že vyššiu volebnú účasť očakávajú vo večerných hodinách.



Doterajší priebeh volieb hodnotí ako bezproblémový. „Nemali sme zatiaľ ani jedného voliča s hlasovacím preukazom, ani nikoho zo zahraničia,“ povedal.



Svoj hlas prišiel odovzdať aj Vladimír Sedlák. „Treba chodiť voliť, aby sa niečo urobilo. Nemôžeme nebyť v Európskej únii, je to pre nás výhoda. Myslím, že by mal ísť každý voliť,“ uviedol pre TASR s tým, že eurofondy podľa neho Slovensku pomáhajú. Zhodla sa na tom aj volička Mária Savková. „Bez toho by sme boli asi ťažko tam, kde sme,“ povedala.



Zlepšiť každodenný život prostredníctvom zdrojov z EÚ sa snaží aj uvedená MsČ. Od začiatku tohto roka sa do výziev o eurofondy zapojila štyrikrát. Požadovanú dotáciu na výmenu športového povrchu za umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku nezískala, úspešná nebola ani v iniciatíve WiFi4EU, prostredníctvom ktorej mohli mať občania na verejných priestranstvách bezplatný prístup k internetu.



„Netreba vešať hlavu, na sídlisku žije silná komunita, ktorá nás podporí v iných výzvach,“ uviedla špecialistka pre verejnú správu miestneho úradu MsČ Jana Timková s tým, že MsČ bola úspešná v niekoľkých projektoch, ktoré boli podmienené počtom získaných hlasov. Čo sa týka eurofondov, v súčasnosti čaká na výsledok posúdenia žiadosti na opravu a rekonštrukcia miestnych komunikácií - oprava schodov. Zapojila sa tiež do výzvy na podporu aktivít v oblasti prevencie a boja proti kriminalite. Na kamerový systém požaduje dotáciu viac ako 67.600 eur.